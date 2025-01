Oh là, là: Hier zeigt Chris Hemsworth seinen muskulösen Body

Chris Hemsworth (41) und seine Frau Elsa Pataky (48) wurden kürzlich bei einem entspannten Strandtag in Byron Bay, Australien, gesichtet. Der Thor-Star genoss die Sonne und zeigte seinen durchtrainierten, muskulösen Körper, während er Fußball mit Freunden spielte – das zeigen Schnappschüsse, die People vorliegen. Chris trug graue Badehosen und ein Handtuch mit Leopardenmuster über den Schultern, während Elsa in einem weißen Badeanzug mit hohem Schnitt und einer schwarzen Baseballkappe strahlte. Der lockere Ausflug fand vergangenen Dienstag statt und zog nicht nur die Aufmerksamkeit der Strandbesucher, sondern auch der Fotografen auf sich.

Die beiden wirken immer noch wie frisch verliebt, obwohl sie bereits seit über einem Jahrzehnt verheiratet sind. In einer früheren Ausgabe der "The Drew Barrymore Show" schwärmte Chris von ihrer ersten Begegnung und erklärte, dass er sofort wusste, dass Elsa die Richtige war. Die beiden teilen ihre Leidenschaft für einen aktiven und sportlichen Lebensstil. "Gleiche Interessen und dieselbe Begeisterung für Outdoor-Aktivitäten halten die Beziehung spannend", sagte der Schauspieler. Kennengelernt hatten sich die beiden 2010 durch einen gemeinsamen Sprachcoach, der sie verkuppelte. Nur wenige Monate später folgte die Hochzeit.

Die Beziehung des Power-Paares, das mittlerweile Eltern von drei gemeinsamen Kindern ist, ist geprägt von gegenseitiger Bewunderung und Unterstützung. Ihre Tochter India Rose ist zwölf Jahre alt, die Zwillinge Sasha (10) und Tristan (10) sind zehn. Chris feiert regelmäßig die Erfolge seiner Frau, die unter anderem durch die Fast and Furious-Reihe Bekanntheit erlangte, und Elsa unterstützt ihn bei all seinen Projekten – zuletzt auch beim Erhalt seines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame im Mai 2024. "Ich habe Glück, jemanden zu haben, der mich so unterstützt", äußerte sich der Schauspieler damals dankbar gegenüber der Presse.

Instagram / elsapataky Chris Hemsworth und Elsa Pataky mit Tochter India Rose und den Zwillingssöhnen Sasha und Tristan

Getty Images Chris Hemsworth mit seiner Familie bei der Premiere von "Transformers One"

