Ausstehende Mietzahlungen: Lilly Becker hatte wohl Schulden

Lilly Becker (48) kämpft aktuell um die Krone des Dschungelcamps und das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Laut Gerichtsunterlagen, die Bild vorliegen, könnte die Ex von Boris Becker (57) dieses Geld auch wirklich gut gebrauchen, um nicht noch einmal in eine ähnliche Situation zu kommen. Aus den Dokumenten geht nämlich hervor, dass Lilly 2021 wegen ausstehender Mietzahlungen für ein Haus in London verklagt wurde. Die Monatsmiete von umgerechnet rund 9500 Euro soll sie für den Zeitraum vom 1. Februar 2020 bis zum 31. Juli 2021 nur teilweise oder gar nicht beglichen haben, sodass sich eine Schuldensumme von umgerechnet 57.000 Euro angehäuft haben soll.

Am 23. September 2021 soll dann eine Abschlagszahlung in Höhe von 19.000 Euro eingegangen sein. Dennoch fehlte die Begleichung von rund 41.000 Euro, weshalb sich die Vermieter am 30. September desselben Jahres dazu entschieden haben sollen, die Restschuld in Höhe von 41.000 Euro geltend zu machen. Allerdings sollen sich diese wohl sicher gewesen sein, dass Lilly die Rechnung nicht begleichen kann, weshalb sie einen Konkursantrag stellten. Den Eingang des Dokuments soll das Gericht laut dem Newsportal am 4. Oktober 2021 um 10.30 Uhr bestätigt haben. Ihr damaliger Manager Pierre Uebelhack soll dann wohl die Schulden der 48-Jährigen beglichen haben.

Lilly und Pierre befinden sich derzeit auch in einem Rechtsstreit. Anfang dieses Jahres soll sich die Dschungelcamp-Teilnehmerin deshalb in einem Gericht einfinden. Ihr Ex-Manager fordert von ihr eine Summe in Höhe von 489.869 Euro ein, da diese Summe lediglich ein Darlehen gewesen sein soll, das Lilly wohl bisher nicht bezahlt haben soll, wie das Blatt wissen will. Die Anwälte der Niederländerin behaupten, dass es sich dabei um eine Schenkung gehandelt habe. Lilly und Pierre hat nicht nur ein berufliches Verhältnis verbunden, sondern auch ein privates. Denn die beiden führten von Herbst 2018 bis Anfang 2021 eine Beziehung.

