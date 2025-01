Chrissy Teigen fordert Social-Media-Sperrstunde ab 18 Uhr

Chrissy Teigen (39) hat sich kritisch zur Nutzung von Social-Media-Apps geäußert und einen ungewöhnlichen Vorschlag gemacht: Eine offizielle Offline-Zeit für soziale Medien von 18:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens. In einer ganzen Serie von Instagram-Storys erklärte das Model, dass es darauf hoffe, dass die Regierung oder ein Ethik-Komitee endlich regulierend eingreifen würden. "Leute, das Leben war großartig, bevor es das alles gab", erklärte Chrissy und fügte hinzu, dass soziale Medien zwar Teil des Lebens sein könnten, man sich aber nicht ausschließlich darüber definieren solle. Anlass dieser überraschenden Gesellschaftskritik war ein kurzzeitiger Shutdown der Plattform TikTok in den USA, der am Wochenende weit über die Landesgrenzen hinaus für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Die populäre App ging in den Vereinigten Staaten für etwa zwölf Stunden offline, nachdem ein Gesetz in Kraft getreten war, das die Plattform dazu zwingen sollte, entweder verkauft zu werden oder ihre Aktivitäten einzustellen. Während dieser TikTok-freien Stunden warben einige Prominente, darunter auch Chrissy, für mehr Reflexion über den Einfluss sozialer Medien auf unser Leben. Trotz kontroverser Reaktionen wurde TikTok am darauffolgenden Tag bereits wieder aktiviert, nachdem sich die Betreiber und die Regierung auf eine Übergangslösung geeinigt hatten. Chrissy blieb bei ihrer Botschaft: Die Zeit vor sozialen Medien sei "einfacher und erfüllender" gewesen.

Privat beschäftigt sich Chrissy zurzeit vor allem mit ihrer Familie, in der sie bereits einige Regeln zum Medienkonsum eingeführt hat. Gemeinsam mit ihrem Ehemann John Legend (46) und ihren vier Kindern musste sie kürzlich ihr Zuhause verlassen, als die verheerenden Waldbrände in Los Angeles näher gerückt waren. Wie sie ihren Fans über Social Media mitteilte, sei der Moment für die Familie beängstigend gewesen. Letztendlich konnten jedoch alle sicher in einem Hotel unterkommen – einschließlich des Hausties Sebastian, einer Bartagame, die Chrissy liebevoll als "ihr nicht verhandelbares Gepäck" bezeichnete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen auf der Baby2Baby-Gala 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigen mit ihren Kinder Wren, Luna, Esti und Miles

Anzeige Anzeige