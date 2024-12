John Legends' Tochter Luna verhandelt über ihren Handykonsum

Luna (8), die älteste Tochter von John Legend (46) und Chrissy Teigen (39), hat sich in einem kürzlichen Interview als echte Verhandlungskünstlerin gezeigt. Anlass für die Diskussion war die Regel ihrer Eltern, dass sie erst mit 16 Jahren ein Smartphone besitzen darf. Diese strikte Vorgabe, die auf Sicherheitsbedenken im Umgang mit Handys und sozialen Medien basiert, ließ Luna allerdings nicht unkommentiert. Im Gespräch mit ihrem Vater, das im Rahmen eines Interviews mit Billboard stattfand, schlug sie einen Kompromiss vor: "Wie wäre es mit neun?" John reagierte darauf mit einem herzlichen Lachen, ließ sich jedoch nicht überreden.

Neben diesem amüsanten Moment sprach der "All of Me"-Sänger auch über seine Liebe zu seiner Familie. Mit Luna, ihren Geschwistern Miles (6), Esti (1) und Wren (1) lebt John zusammen mit seiner Frau Chrissy ein buntes Familienleben. In dem Interview schwärmte er von der "reinen Liebe", die er für seine Kinder empfindet, und erklärte: "Wenn ich euch anschaue, sehe ich so viel von Mommy und mir selbst und möchte all das Wissen und die Lektionen, die wir im Leben gelernt haben, an euch weitergeben." Der Sänger betonte, wie sehr ihn seine Rolle als Vater erfüllt und inspiriert – auch in seiner jüngsten Arbeit.

Der Grammy-Awards-prämierte Singer-Songwriter John veröffentlichte im August sein Kinderalbum "My Favorite Dream", welches eine Hommage an seine Familie ist. Die Songs sind von seiner Frau und ihren vier Kindern inspiriert und sollen nicht nur unterhalten, sondern auch Trost und Freude schenken. Besonders süß: Luna hat nicht nur bei den Backing Vocals mitgewirkt, sondern auch das Artwork einiger Singles des Albums entworfen. In einem Instagram-Post bedankte sich der Musiker rührend bei seiner Familie und drückte die Hoffnung aus, dass das Album anderen Eltern ebenso hilft, ihre Kinder in entspannte Träume zu begleiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / johnlegend John Legend und seine Kinder, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Anzeige Anzeige