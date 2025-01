Das berichten Prinz Williams Kinder ihm von der Schule

Prinz William (42) hat bei einem Besuch in Liverpool einen charmanten Einblick in das Familienleben der Royals gegeben. Während eines Gesprächs mit Schülern der Princes Primary und der English Martyrs Catholic Primary School verriet er, welche Antwort seine Kinder ihm nach der Schule geben. "Ich frage meine Kinder jeden Tag, was sie in der Schule gelernt haben, und sie sagen immer überhaupt nichts", scherzte der Prinz laut dem Hello!-Magazin.

Später am Tag besuchte William die gemeinnützige Organisation "Cycle of Life", in der Fahrräder repariert und gepflegt werden. Während er dort half, einen Reifen aufzupumpen, berichtete er von den Fahrradausflügen seiner Familie. Bei gemeinsamen Fahrradtouren hätten George (11), Charlotte (9) und Louis (6) viel Spaß daran, nur die Hinterbremse zu ziehen und kontrolliert zu rutschen. "Meistens kommt das Hinterrad dabei an einem vorbeigeschlittert. Es gibt da eine Technik", erklärte der Prinz mit einem Schmunzeln.

Seit Jahren bemühen sich William und seine Frau Kate (43), ihren Kindern trotz ihrer royalen Pflichten ein möglichst normales Leben zu bieten. Dazu gehört, dass traditionelle Familienmomente wie bei anderen Kindern gestaltet werden. Vor allem an Weihnachten achtet das Paar darauf, wie der ehemalige Butler Grant Harrold verriet. Die Familie schätzt gemeinsame Aktivitäten, und William hebt in Interviews immer wieder hervor, wie wertvoll diese Zeit für ihn ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William im Januar 2025 während eines Charity-Events bei Centrepoint in London

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Louis und Prinzessin Kate, Dezember 2024

Anzeige Anzeige