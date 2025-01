Das sagt Jannik Kontalis zu Partyverbot von Freundin Yeliz

Jannik Kontalis muss etwas richtigstellen! Die Partnerin des Make Love, Fake Love-Teilnehmers befindet sich aktuell etliche Kilometer von ihm entfernt, denn Yeliz Koc (31) ist Teil des diesjährigen Dschungelcamps. Für ihre Zeit im australischen Urwald verhängte sie ihrem Freund kurzerhand ein Partyverbot. Doch bei Jannik kamen ihre Worte offenbar ein wenig anders an. "Ich habe kein Partyverbot", stellt er im Interview mit RTL klar und erklärt weiter: "Ich war ja auch Silvester in Berlin feiern."

So wie Jannik es wiedergibt, scheint es so, als hätte Yeliz kein Problem damit, dass ihr Partner feiern geht. "Womit sie aber ein Problem hat, ist, wenn Fake News entstehen. Ist schon öfter vorgekommen", schildert er gegenüber dem Sender. Für Partybesuche hat der Ex von Gerda Lewis (32) ohnehin keine Kapazitäten. "Ich bin die meiste Zeit im Büro. (…) Es besteht eigentlich kaum Risiko, dass jetzt hier irgendwie Schlagzeilen kommen werden", meint Jannik. Seine Devise: Einfach ganz normal weiterleben.

Die Wunden aus der Vergangenheit sind bei Yeliz offenbar noch nicht geheilt. Denn für die beiden Realitystars ist es nicht der erste Versuch, eine glückliche und stabile Beziehung zu führen. Nach ihrer Teilnahme an "Make Love, Fake Love" gaben sie ihrer Liebe eine Chance. Die Partnerschaft hielt allerdings nur wenige Monate. Unter anderem machten auch Gerüchte die Runde, dass Jannik während eines Ibiza-Trips mit anderen Frauen gesehen wurde. Kurze Zeit später gingen die beiden getrennte Wege.

Instagram / jannikkontalis Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Jannik Kontalis, "Make Love, Fake Love"-Pärchen

