Nach Verlobung: US-Bachelorette Becca Kufrin ist schwanger!

Süßes Update aus Becca Kufrins (33) Liebesleben! Nachdem sie in der US-Version The Bachelorette vergeblich nach der großen Liebe gesucht hatte, fand sie den Richtigen schließlich bei Bachelor in Paradise: Sie ist jetzt glücklich an Thomas Jacobs vergeben. Die beiden sind inzwischen auch schon verlobt – nachdem sie ihm im Mai 2022 einen Antrag gemacht hatte, hielt auch er im Oktober noch mal um ihre Hand an. Vor der Hochzeit wartete nun schon der nächste Meilenstein: Becca und Thomas bekommen ihr erstes Kind!

Das verkündeten sie überglücklich auf Instagram: "Ab September 2023 sind wir zu fünft!", jubeln Becca und Thomas – wobei sie ihre zwei Hunde mit eingerechnet haben. Weiter schwärmen die werdenden Eltern: "Kleines Baby, wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen, dich zu halten und dir beim Aufwachsen zuzusehen. Wir lieben dich jetzt schon so sehr... Bis zum Mond und wieder zurück."

Dazu veröffentlichten sie ein Video bestehend aus zauberhaften Schnappschüssen: Hier zeigen Mama und Papa in spe stolz die Ultraschallaufnahmen ihres Babys. Auch Beccas kleiner Babybauch ist bereits zu erkennen! Ihre Fans und Freunde überschlagen sich in den Kommentaren vor Freude: "Warte? Was? Herzlichen Glückwunsch", jubelte beispielsweise der ehemalige Rosenkandidat und Moderator Wells Adams (38).

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs, Reality-TV-Stars

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs

Instagram / thomasajacobs Becca Kufrin und Thomas Jacobs

