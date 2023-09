Diese süße Bedeutung hat der Name von Becca Kufrins Sohn!

Sie lüftet das Namensgeheimnis! Becca Kufrin (33) hatte in dem Datingformat The Bachelorette die große Liebe gesucht – allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile hat sie diese jedoch durch die Show Bachelor in Paradise in Thomas Jacobs gefunden. Inzwischen sind die beiden verlobt und durften sogar schon ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Nun verraten Becca und Thomas den Namen ihres Sohnes und dessen Bedeutung!

"Benson Lee Jacobs Kufrin hat unsere Herzen am 21. September 2023 weit geöffnet", schreiben die beiden auf Instagram. Auch die Bedeutung des Namens, den sie für ihren Wonneproppen ausgewählt haben, erklären die beiden Turteltauben in dem Post: "Benson, kurz Benny, ist nach der Stadt benannt, in der mein Vater geboren und aufgewachsen ist. Lee steht für Thomas' Vater, der so viel für dieses Land und andere geopfert hat. Und Jacobs Kufrin ist eigentlich selbsterklärend, aber wir wollten, dass beide Teile von uns den Kleinen ganz machen."

Dass ihr Baby auf der Welt ist, kündigte Thomas bereits vor ein paar Tagen mit einem süßen Foto in den sozialen Netzwerken an. Darauf ist ihre Haustür zu sehen, vor der eine Fußmatte mit der Aufschrift "Das Baby schläft. Bitte ruiniert uns das nicht" liegt. Neben der Tür hängt zudem ein Holzschild, auf dem "Psst...Das Baby schläft" steht. Das Foto kommentierte er mit "Zu Hause" und einem blauen Herz.

Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs Baby Benson

Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de