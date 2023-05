Es wird ein...? Becca Kufrin verrät das Baby-Geschlecht!

Darf sich Becca Kufrin (33) auf ein Mädchen oder auf einen Jungen freuen? Die ehemalige US-Bachelorette und ihr Liebster Thomas Jacobs könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Nachdem sich die beiden gleich zweimal verlobt hatten, verkündeten Becca und Thomas vor rund einem Monat, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem gewährt die Beauty immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft. Nun verriet Becca ihren Fans, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen wird!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 33-Jährige ein Gender-Reveal-Video: In dem Clip wirft Becca ihrem Liebsten einen Ball zu, den Thomas mit einem Schläger trifft, woraufhin blauer Rauch aufsteigt — die beiden Turteltauben dürfen sich also auf einen Jungen freuen! "Es wird ein kleiner Tommy", betitelte Becca zudem die herzerwärmenden Aufnahmen. "Daddy liebt dich so sehr, Baby Boy", reagierte daraufhin Thomas in den Kommentaren.

Auch ihre Fans sind ganz dem Häuschen: "Ich liebe euch beide! Ich bin so froh, dass Becca endlich einen echten Mann gefunden hat, der sie mehr als alles andere liebt" oder "Ich freue mich so sehr für euch beide! [...] Ich sehe jetzt schon, dass du die beste Mutter sein wirst und er wird ein wunderbarer Vater sein. Herzlichen Glückwunsch euch beiden!", heißt es unter anderem in den Kommentaren. "Wolltest du ein Mädchen? Er schien aufgeregter zu sein", witzelte ein weiterer Follower.

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs

Instagram / bkoof Thomas Jacobs und Becca Kufrin, Reality-TV-Stars

Instagram / bkoof Becca Kufrin und Thomas Jacobs

