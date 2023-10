US-Bachelorette Becca Kufrin hat ihren Thomas geheiratet!

Becca Kufrin (33) blickt in eine glorreiche Zukunft! Bei der US-Version des Bachelors und als Bachelorette hatte es für sie nicht mit der Liebe geklappt – bei Bachelor in Paradise hatte es dann jedoch mit Thomas Jacobs gefunkt! Im Mai des vergangenen Jahres stellte die Dauer-Kuppelshow-Kandidatin ihrem Liebsten auch die Frage aller Fragen und inzwischen haben die beiden einen kleinen Sohn. Jetzt war es so weit für den nächsten Schritt: Becca und Thomas sind vor den Traualtar getreten!

Das geben die Bachelor-Stars in einem gemeinsamen Post auf Instagram bekannt. Dort teilen sie nicht nur ein Foto ihrer Eheringe, sondern auch Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Baby vor dem Standesamt posieren. In ihrer Hand hält Becca dabei das Zertifikat, das ihre Eheschließung bestätigt. "13. Oktober 2023. Mr. und Mrs.", schreibt das Ehepaar zu dem Beitrag und verrät damit, dass die Trauung bereits vor einer Woche stattgefunden hat. Für ihren großen Tag trug Becca ein schlichtes weißes Kleid, während Thomas sie in einem beigen Anzug ehelichte.

Die Fans sind ganz begeistert von der Hochzeit der TV-Bekanntheiten. "Süßeste Familie, die ich je gesehen habe. Glückwunsch!", freut sich ein User. "Ich liebe das sehr. Genau so sollten Hochzeiten sein: Private Erklärungen und privates Feiern von Hingabe und Liebe", schwärmt ein weiterer.

