Ex US-Bachelorette Becca Kufrin feiert ersten Hochzeitstag

Becca Kufrin (34) und Thomas Jacobs feiern ihre Liebe! Die ehemalige US-Bachelorette und ihr Liebster freuten sich am 13. Oktober über ihren ersten Hochzeitstag. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses ließ es sich die TV-Bekanntheit nicht nehmen, einige süße Fotos und Videos von ihrem Hochzeitstag auf Instagram zu teilen. Unter anderem ist zu sehen, wie Becca einen Umschlag mit der Aufschrift "Hochzeitsdokumente" in der Hand hält, während ihr frisch angetrauter Ehemann ihren damals neugeborenen Sohn Benson auf dem Arm trägt. Zudem sind Aufnahmen dabei, die die dreiköpfige Familie beim Unterschreiben der Papiere sowie auf der anschließenden Feier zeigen.

Dazu widmete Becca Thomas einige liebevolle Worte: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an den Mann, der mein Herz zum Lächeln bringt. Danke für das vergangene Jahr, Thomas, ich würde nichts daran ändern, wie wir geheiratet haben – bis hin zu einem unbeteiligten Kellner als Trauzeugen", schwärmte die 34-Jährige. Dann ergänzte sie: "Ich verspreche, wenn wir jemals eine größere Hochzeitsfeier haben, bekommst du dein weißes Kleid und wahrscheinlich einen professionellen Fotografen. Du bist mein Mond, meine Sonne und meine Sterne. Ich liebe dich, auch wenn du die letzten Bissen meines Essens isst."

Im Mai 2022 verkündete Becca, dass sie ihrem Partner einen Heiratsantrag gemacht hatte. Fünf Monate später legte Thomas nach und ging ebenfalls vor seiner Herzdame auf die Knie. Bevor die Hochzeit stattfand, machte die TV-Bekanntheit noch weitere zuckersüße Neuigkeiten öffentlich: Sie und ihr Verlobter erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. Im September 2023 erblickte Sohn Benson das Licht der Welt – rund einen Monat später schlossen Becca und Thomas dann den Bund fürs Leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin, Thomas Jacobs und ihr Sohn, Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / bkoof Becca Kufrin, Thomas Jacobs und ihr Baby Benson, 2023

Anzeige Anzeige