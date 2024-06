Melinda verrät neue Details zur Trennung von Bill Gates

Melinda Gates (59) und Bill Gates (68) sind seit wenigen Jahren geschieden. In einem Interview mit Time gibt die Geschäftsfrau einige Einblicke, was ihre Trennung betrifft. "Bevor ich die Entscheidung getroffen habe, mich scheiden zu lassen, habe ich mich erst einmal getrennt", erinnert sich die Autorin. Das Beziehungsaus konnte die Philanthropin damals vor der Öffentlichkeit geheim halten. Grund hierfür war die Pandemie. "Sie gab uns ungewöhnlicherweise die Privatsphäre, um das zu tun, was privat getan werden musste", erläutert die gebürtige US-Amerikanerin.

In dem Interview betont die 59-Jährige auch: "Es war eine sehr intensive Zeit für uns als Organisation." Dennoch zogen die einstigen Eheleute gemeinsam an einem Strang – trotz der Trennung. "Als wir uns mit den Einzelheiten der Scheidung auseinandersetzen und traurig waren, haben wir uns trotzdem für die Stiftung eingesetzt!", merkte Melinda in einer früheren Episode von Good Morning America an.

Bill und seine Ex gingen für fast 30 Ehejahre gemeinsam durchs Leben. Auslöser für die Scheidung soll unter anderem Untreue gewesen sein. Ohne ins Detail zu gehen, äußerte sich Bill in "Today's Savannah Gutrie" zu den Spekulationen: "Ja, ich habe Schmerz verursacht und fühle mich schrecklich deswegen." Ferner betonte der Micorsoft-Gründer außerdem: "Die Scheidung ist definitiv eine traurige Sache. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich meiner Familie viel Schmerz bereitet habe. Es war ein hartes Jahr!"

Getty Images Melinda Gates, Geschäftsfrau

Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, im September 2015

