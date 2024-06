Kim Kardashian steht auf Star-Fußballer Jude Bellingham!

Steht Kim Kardashian (43) auf jüngere Männer? Für die neue Kampagne ihrer Bekleidungsmarke Skims arbeitet sie mit Jude Bellingham (20) zusammen – und deswegen soll die The Kardashians-Bekanntheit ganz schön aufgeregt sein. "Kim kann nicht aufhören, darüber zu reden, wie heiß Jude ist", behauptet ein Insider laut Mirror und verrät weiter: "Er lebt in Madrid, und sie hat gehört, dass er in einer Beziehung ist, aber es ist kein Geheimnis, dass Kim dafür offen sein würde, wenn er verfügbar wäre." Aus ihrem privaten Umfeld soll sie einige spöttische Kommentare kassiert haben – immerhin trennen die beiden 23 Jahre. Doch Kim bleibt sich angeblich treu: "Sie sieht nichts Falsches an ihrem Schwarm."

In Sachen Zusammenarbeit bleibt die Unternehmerin jedoch streng professionell. "Er war schon immer ein aufsteigender Star in der Fußballwelt, aber in diesem Jahr hat er sich wirklich als Ikone etabliert, und sein Einfluss auf die nächste Generation von Spielern und Fans ist unbestreitbar!", schwärmt sie in einem offiziellen Statement von ihrem neuen Markenbotschafter für die Männer-Kollektion. Und auch Jude zeigt sich euphorisch über die Kollaboration der zwei Superstars: "Ich glaube an Individualität und daran, dass man sich in seiner eigenen Haut wohlfühlen sollte. Ich freue mich daher, mit einer Marke zusammenzuarbeiten, die diese Werte verkörpert und feiert."

Nach ihrer Trennung von Odell Beckham Jr. (31) im März ist Kim derzeit wohl solo unterwegs. Um Judes Liebesleben hingegen ranken sich einige Gerüchte. Angeblich soll er das niederländische Model Laura Celia Valk daten. "Laura hat jedem von ihrer Beziehung erzählt. Sie hat die letzten Wochenenden bei ihm in Madrid verbracht und ist total verliebt", plauderte jüngst ein Insider laut The Sun aus.

Getty Images Kim Kardashian im Mai 2024

Getty Images Jude Bellingham bei der Fußball-EM 2024

