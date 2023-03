Das ist Alicia Keys' Geheimnis nach 13 glücklichen Ehejahren

Alicia Keys (42) feiert in diesem Jahr ihren 13. Hochzeitstag! Die Sängerin und ihr Partner Swizz Beatz (44) heirateten im Jahr 2010 auf Korsika. Die zwei gebürtigen New Yorker haben einander schon in ihrer Jugend kennengelernt. Doch erst viele Jahre später funkte es zwischen den beiden. Heute sind die Eltern zweier gemeinsamer Söhne glücklicher denn je. Jetzt verrät Alicia das Geheimnis ihres Liebesglücks!

"Man muss sich daran erinnern, warum man verliebt ist, warum man sich mag, was man aneinander interessant findet", plaudert die 42-Jährige im Interview mit Wall Street Journal. Und um sich das bewusst zu machen, brauche es Zeit, die man sich als Paar füreinander nehmen müsse. "Diese gemeinsame Zeit mit dir und deinem Partner ist so unbezahlbar", erklärt die zweifache Mama weiter. Auch wenn das im Alltag mit Kindern, Erledigungen und Karriere oft schwer zu bewältigen sei, so wirke sich die freigeschaufelte Zeit im Endeffekt positiv auf die Partnerschaft aus, meint die 15-fache Grammy-Preisträgerin.

Zum zwölften Hochzeitstag teilte die Beauty eine Fotostrecke auf Instagram, auf dem die Turteltauben überglücklich um die Wette strahlen. "Die gleichen Sterne haben wir immer noch in unseren Augen und es wird nur besser! [...] Wir befreien uns gegenseitig. Wir lieben uns mit offenen Armen und einem offenen Herzen", schwärmte das Stimmwunder und verlieh ihrer Freude über zwölf gemeinsame Ehejahre Ausdruck: "Zwölf Jahre! Voller purer Liebe. Es gibt keine kostbarere Liebe als diese."

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz

Instagram / aliciakeys Alicia Keys mit ihrem Mann und ihren Söhnen Egypt und Genesis

Getty Images Alicia Keys und Swizz Beatz auf der Met Gala 2021

