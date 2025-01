Tom Bradys Luxus-Villa steht für Rekordsumme zum Verkauf

Der Ex-NFL-Superstar Tom Brady (47) schwimmt förmlich in Geld. So ist es kein Wunder, dass sich mehrere kostspielige Anwesen in seinem Besitz befinden. Seine luxuriöse Villa in Miami steht sogar in einem der sichersten Gebiete der Welt – auf der Indian Creek Island. Sie ist zudem gut von der Außenwelt abgeschirmt. Doch nun verkauft er offenbar ausgerechnet diese Villa, wie das Wirtschaftsmagazin Bloomberg berichtet. Demnach liegt das derzeit höchste Gebot wohl schon bei einer Rekordsumme von mehr als 150 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Verkaufsrekord in Miami liegt derzeit bei 107 Millionen Euro.

Im Jahr 2020 schnappte sich der Sportler das Anwesen für rund 17 Millionen Euro – ein wahres Schnäppchen. Damals lebte er noch zusammen mit Gisele Bündchen (44) in dem Haus, doch nach ihrer Trennung zog das Model aus. Der US-Amerikaner blieb und baute das Anwesen zu einem Traum für Superreiche um. So dürfen sich die neuen Besitzer unter anderem über ein neues Fitnessstudio, mehrere Sportplätze sowie einen Pool freuen. Noch ist die besagte Villa nicht offiziell auf dem Markt, doch dem Bericht zufolge habe Tom bereits einigen Interessenten eine private Tour vor Ort gegeben.

Der Verkauf seiner prachtvollen Villa kommt in einer Phase seines Lebens, die von Veränderungen geprägt ist. Seit seiner NFL-Rente im Jahr 2023 arbeitet der 47-Jährige als NFL-Experte für Fox-Sports. Dort sicherte er sich einen wahrhaft lukrativen Deal: Tom verdient für seine Tätigkeit in etwa 375 Millionen Euro. Sein Agent Don Yee erklärte gegenüber People, dass Tom sich bereits auf die Zukunft mit dem Sender freue und langfristig dort tätig bleiben möchte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Met-Gala 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Brady bei seiner Aufnahme in die Hall of Fame

Anzeige Anzeige