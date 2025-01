Unter dieser Bedingung würde Chris Broy ins Dschungelcamp

Das Dschungelcamp zählt zu den beliebtesten Shows in Deutschland – kein Wunder, denn die Promis müssen sich heftigen Herausforderungen stellen. Im Interview mit Bild enthüllt Realitystar Chris Broy (35) nun, ob er sich auch in den Dschungel trauen würde und wie viel der Sender ihm dafür entlohnen müsste. Er ist grundsätzlich der Show gegenüber positiv eingestellt und meint: "An sich würde ich mir das auch vorstellen können. Aber ich sage immer, irgendwann kommt die richtige Zeit, auch für diesen Schritt in meinem Leben." Bezüglich der Gage sagt er nur so viel: "Fünfstellig muss es schon sein."

Laut Chris geht schließlich keiner der Promis ins Camp, um lediglich das ungewöhnliche Erlebnis zu haben. Eine angemessene Bezahlung muss dabei schon herumkommen, damit es sich lohnt. Der Fame Fighting-Teilnehmer betont außerdem, dass es selbstverständlich auch für ihn eine große Herausforderung darstellen würde, im australischen Busch zu bestehen: "Ich glaube, es ist noch einmal eine andere Situation, wenn du wirklich da bist."

Möglicherweise möchte der TV-Star seinen Fokus vorerst mehr auf sein Liebesleben legen. Schließlich ist er seit rund drei Monaten offiziell mit seiner neuen Flamme Bella liiert. Bei den Reality Awards verrieten die zwei Fernsehpersönlichkeiten im Gespräch mit Promiflash, welche nächsten gemeinsamen Schritte sie planen. Der 35-Jährige enthüllte: "Also ich glaube, zusammenzuziehen ist schon ein großer, großer Schritt. Natürlich reden wir auch schon über Verlobung, Hochzeit, et cetera. Über Kinder haben wir auch schon gequatscht."

RTL Die diesjährigen Dschungelcamper

Promiflash Chris Broy und seine Freundin Bella

