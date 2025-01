Wow-Moment: Jennifer Lopez überrascht Klubgäste mit Auftritt

Was für ein unvergesslicher Moment! Die gefeierte Musikerin Jennifer Lopez (55) überraschte am vergangenen Samstag einige glückliche Klubbesucher im TAO Park City mit einem Überraschungsauftritt. Die Pop-Diva begeisterte die Besucher während einer rund zehnminütigen spontanen Gesangseinlage, die das Publikum in Utah laut Daily Mail vollkommen verblüffte. Neue Fotos und Videos, die dem Portal vorliegen, zeigen, dass die Sängerin sichtlich Spaß bei der Performance ihrer Hits "All I Have" und "Jenny from the Block" hatte. Zudem rief sie ins Mikrofon: "Ich liebe euch, ich danke euch so sehr!"

Die "On the Floor"-Interpretin befand sich jedoch nicht rein zufällig auf dem Event. Sie gesellte sich zum Pult von DJ Chase B, weil sie am Sonntag in Utah zur Premiere ihres neuen Films "Kiss of the Spider Woman" geht. Dieser wird im Rahmen des berühmten Sundance Film Festivals gezeigt. Wie es scheint, nutzte J.Lo aber jede freie Minute, bevor es wieder an die Arbeit geht. Die Unternehmerin zeigte sich während der Party zudem in bester Gesellschaft: Ihr "Unstoppable"-Co-Star Jharrel Jerome und ihr Kollege Tonatiuh Elizarraraz feierten mit ihr.

Die Tatsache, dass der 55-Jährigen nach Party zumute ist, dürfte kein Wunder sein. Schließlich hat sie seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) turbulente Monate hinter sich. Zwar deuteten die eingereichten Gerichtsunterlagen "unüberbrückbare Differenzen" als Scheidungsgrund an, doch neuesten Berichten zufolge steckt mehr dahinter. Laut OK! verriet eine Vertraute von J.Lo, dass die gute Beziehung zwischen Ben und seiner Ex Jennifer Garner (52) angeblich eine Belastung für die Künstlerin darstellte. Sie selbst hat sich dazu aber nicht öffentlich geäußert.

Getty Images Jennifer Lopez, Oktober 2021

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, 2013

