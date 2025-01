Jennifer Lopez gibt Jennifer Garner die Schuld an Trennung

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) haben nach nur einem Jahr Ehe ihre Scheidung offiziell gemacht. Zwar deuten Gerichtsunterlagen "unüberbrückbare Differenzen" als Trennungsgrund an, doch offenbar steckt mehr dahinter: Eine Vertraute der Sängerin verriet bereits, dass J.Lo vor allem Bens enge Bindung zu seiner ersten Ex-Frau Jennifer Garner (52) als Belastung empfunden habe. Laut dem OK!-Magazin soll nun auch ein Kumpel von Ben sich geäußert haben: "J.Lo fühlt sich gedemütigt, weil sie das Gefühl hat, man habe sie die ganze Zeit zum Narren gehalten."

Denn nach der Scheidung verbringt Ben weiterhin regelmäßig Zeit mit seiner ersten Ex-Frau Jennifer Garner, mit der er drei Kinder teilt. "Er kann bei ihr einfach er selbst sein", so die Quelle weiter. Während J.Lo den Eindruck erwecken wolle, dass das frühere Traumpaar im Guten auseinandergegangen sei – auch im Interesse ihrer Kinder –, koche die Wut im Hintergrund. Sie fühle sich von ihrer einstigen Rivalin hintergangen und mache sie insgeheim für das Scheitern ihrer Ehe verantwortlich. "Sie [J.Lo] ist wütend auf Ben, aber ihrer Meinung nach ist Jennifer Garner der wahre Bösewicht. Denn ihr gegenüber hatte sie sich immer wie eine gute Freundin verhalten und so getan, als wolle sie helfen. Dabei hat sie in Wirklichkeit nur dazwischengefunkt", erklärte die Quelle Jennifers Unmut.

J.Lo und Ben Affleck hatten 2022 ihre lang erwartete Hochzeit gefeiert. Kennengelernt hatten sich die beiden in den frühen 2000ern, sich jedoch vor ihrer ersten geplanten Hochzeit bereits wieder getrennt. Während Lopez mit Marc Anthony (56) eine Familie gründete, heiratete Ben Jennifer Garner. Nun, nach einem weiteren Beziehungsanlauf, scheint vor allem die Verbindung zwischen den beiden Ex-Partnern Jennifer Garner und Ben stark genug gewesen zu sein, um J.Lo ins Zweifeln zu bringen.

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck bei den Oscars, Februar 2013

