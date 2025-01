Iris Klein und Stefan Braun wohnen jetzt offiziell zusammen

Iris Klein (57) hat gemeinsam mit ihrem Partner Stefan Braun den nächsten großen Schritt gewagt: Die beiden wohnen ab sofort offiziell zusammen. Diese Neuigkeit ließ die Mutter von Daniela Katzenberger (38) ihre Fans über ihre Instagram-Story wissen. Dort teilte sie ein Bild von einem Schlüsselbund und machte keinen Hehl aus ihrer Freude über dieses neue Kapitel mit ihrem Partner. "Ja, wir haben es getan. Schlüsselübergabe erfolgreich. Bye Bye, Olpe", schrieb Iris dazu.

Der Umzug hatte sich offenbar schon länger angebahnt. Bereits in den vergangenen Wochen sprachen Iris und Stefan immer wieder über ihre gemeinsamen Pläne – unter anderem über die zukünftige Gestaltung ihres Haushalts. "Er hat seine Wohnung gekündigt", verriet die 57-Jährige damals gegenüber RTL und erklärte, dass noch einige Renovierungsarbeiten anstehen: "Dann bauen wir noch ein bisschen an! Bei uns im Häuschen gibt es noch ein Büro für ihn."

Im April 2024 machte Iris ihre Beziehung zu Stefan öffentlich. Seither scheint es für die Ex-Frau von Peter Klein (57) und den Unternehmer wie am Schnürchen zu laufen. Promiflash traf das Paar Anfang Dezember am roten Teppich der Reality Awards, wo es mehr zu seinem Liebesglück verriet. "Ich schätze an ihm seine Geduld und seinen Humor, das steht für mich an erster Stelle", schwärmte Iris über ihren Partner. Stefan schloss sich an und erklärte, dass er vor allem ihre Ehrlichkeit, Loyalität und Optik bewundere: "Schaut sie euch an."

Nicole Kubelka / Future Image Stefan Braun und Iris Klein bei den RTL+ Reality Awards in Köln, Dezember 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein, 2024 auf Mallorca

