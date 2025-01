Jennifer Lopez beeindruckt in glitzerndem Spitzenkleid

Jennifer Lopez (55) feierte am Sonntagabend die Weltpremiere des Musicalfilms "Kiss of the Spider Woman" beim Sundance Film Festival 2025 in Park City, Utah. Die Sängerin und Schauspielerin, die nicht nur die Hauptrolle spielt, sondern auch als Executive Producerin tätig ist, zog alle Blicke auf sich, als sie in einem schwarzen Spitzenkleid des Designers Valdrin Sahiti über den roten Teppich schritt. Das kunstvoll gestaltete Kleid, das mit Kristallen in Form eines Spinnennetzes besetzt ist, wurde durch Schmuck von Hassanzadeh Jewellery ergänzt, wie Fotos der DailyMail belegen. Neben Jennifer nahmen Regisseur Bill Condon (69) und die Co-Stars Tonatiuh, Aline Mayagoitia und Josefina Scaglione an der Premiere teil. Ihr Kollege Diego Luna (45), der im Film ebenfalls eine der Hauptrollen spielt, konnte wegen familiärer Verpflichtungen nicht anwesend sein.

"Kiss of the Spider Woman" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Manuel Puig sowie der Broadway-Musical-Adaption, die 1993 den Tony Award gewann. Der Film erzählt die Geschichte eines politischen Gefangenen im Argentinien der 1980er-Jahre und kombiniert die dramatische Handlung mit farbenfrohen Musikszenen. Jennifer schwärmte in Interviews von der Arbeit am Set und erklärte, sie hat ihr ganzes Leben auf diese Gelegenheit gewartet: "Für mich gab es wahrscheinlich keine Rolle, die herausfordernder und zugleich belohnender war." Auch Co-Star Tonatiuh lobte Jennifer in höchsten Tönen und nannte sie eine "Naturgewalt". Trotz des straffen Drehplans habe sich das Team durchgekämpft, um die Vision des Regisseurs umzusetzen.

Jennifer, die sich in ihrer Karriere bereits als Sängerin, Tänzerin und Schauspielerin bewiesen hat, beschreibt Musicals als eine Leidenschaft, die sie schon von klein auf begleitet. In Interviews verriet sie, dass ihre Liebe zu Musicals durch Filme wie "West Side Story" geweckt wurde und diese ihre Entscheidung beeinflusst haben, später in die Filmwelt einzutauchen. Ihre eigenen Kinder sind mittlerweile ebenfalls große Fans von Musicals, was den Stolz der zweifachen Mutter nur noch verstärkt. Bereits in der Vergangenheit sprach Jennifer, deren neuer Film "Unstoppable" in den USA floppte, immer wieder von der Bedeutung, Träume zu verwirklichen – und mit dem Musicalfilm "Kiss of the Spider Woman" hat sie sich nun selbst einen ihrer größten Träume erfüllt.

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2025

MEGA Jennifer Lopez, Sängerin

