Nicole Kidman ist nach Hugh Jackmans Trennung im Zwiespalt

Nicole Kidman (57), die langjährige Freundin von Hugh Jackman (56) und dessen Ex Deborra-Lee Furness (69), befindet sich derzeit in einer kniffligen Situation. Da die Schauspieler getrennt sind, steht Nicole zwischen den Stühlen. Insidern zufolge kümmert sie sich besonders um Deborra-Lee, der die Trennung sehr zusetzt. "Nicole weiß, dass Hugh gut zurechtkommt, insbesondere mit seiner neuen Beziehung", verriet eine Quelle gegenüber Daily Mail. Der Fokus der Schauspielerin soll daher auf ihrer Freundin liegen, die trotz ihrer starken Fassade verletzlich sei. Für Nicole ist die Loyalität zu beiden Parteien eine Herausforderung: In der Vergangenheit spielte sie in Hughs Aufstieg zum Superstar eine Rolle – sie hatte aber auch in schweren Zeiten, wie bei ihrer eigenen Scheidung von Tom Cruise (62), stets eine enge Vertraute in Deborra-Lee.

Die Verbindung der drei reicht Jahrzehnte zurück. Die beiden Damen lernten sich in den 1980er Jahren in Hollywood kennen. Deborra-Lee stellte Nicole in den Anfangsjahren sogar ihre Couch zur Verfügung, als diese sich noch als Schauspielerin durchschlug. Hugh und Deborra-Lee dagegen trafen sich Mitte der 1990er Jahre am Set der australischen Serie "Correlli". Nur zwei Wochen nach ihrem Kennenlernen wusste Hugh angeblich, dass sie "für immer zusammen sein würden". Die beiden adoptierten während ihrer Ehe zwei Kinder und lebten zuletzt in Immobilien auf drei Kontinenten.

Hugh hat mittlerweile ein neues Kapitel in seinem Leben aufgeschlagen. Der Schauspieler, der bekannt für seine Rolle als Wolverine in den X-Men-Filmen ist, soll Berichten zufolge aktuell mit der Broadway-Darstellerin Sutton Foster (49) zusammen sein. Bei zwei gemeinsamen Auftritten vor viel Öffentlichkeit soll das Paar seine Beziehung bestätigt haben. Zuvor war Hugh 27 Jahre lang mit Deborra-Lee Furness verheiratet. Ihre Trennung, die im Jahr 2023 bekannt gegeben wurde, kam für viele überraschend. Das Paar gab an, sich getrennt zu haben, um "individuell zu wachsen", und steht nun vor einer komplizierten Scheidung, da das Vermögen von geschätzten 240 Millionen Euro ohne Ehevertrag geteilt werden muss.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Nicole Kidman und Keith Urban, Januar 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Keith Urban und Nicole Kidman, Februar 2011

Anzeige Anzeige