So meistert Nicole Kidman die Hollywood-Herausforderungen

Nicole Kidman (57) hat bei den Gotham Film Awards in New York City Anfang Dezember darüber gesprochen, wie sie dem Hollywood-Druck standhält. Die Oscar-Preisträgerin, die mit Projekten wie der Netflix-Serie "The Perfect Couple", der zweiten Staffel "Lioness" von Paramount+ und dem erotischen Psychothriller "Babygirl" ein ereignisreiches Jahr hatte, teilte ihre Gedanken zu ihrem unermüdlichen Arbeitsethos. "Ich bin einfach immer noch so leidenschaftlich dabei", erzählte Nicole gegenüber E! News.

Nicole sehe ihre vielen Engagements nicht als Belastung, sondern als dankbare Möglichkeit, mit großartigen Menschen zu arbeiten. Sie betonte auch, dass ein gutes Drehbuch immer motivierend sei und fügte hinzu: "Ich liebe es einfach, was ich tue." Ihre Einstellung beruhe auf einer tiefen Dankbarkeit für die Chancen, die sich ihr bieten würden, und die Beziehungen, die sie in ihrer Karriere geknüpft habe. Von Burnout, so sagt sie, könne bei ihr keine Rede sein, solange sie von Leidenschaft geleitet werde und sich stets neue Wege fänden, inspiriert zu bleiben.

Nicole, die mit Keith Urban (57) liiert ist, gehört seit den 80er-Jahren zur internationalen Filmindustrie und hat zahlreiche Preise gewonnen. Die gebürtige Australierin ist nicht nur als Schauspielerin erfolgreich, sondern auch als Produzentin und Regisseurin tätig. Trotz eines vollen Terminkalenders legt die Mutter von vier Kindern großen Wert darauf, ein Gleichgewicht zwischen ihrer Karriere und ihrem Privatleben zu finden.

Anzeige Anzeige

ActionPress Nicole Kidman am Set von "Babygirl"

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Kidman und Keith Urban bei den AFI Life Achievement Awards 2024

Anzeige Anzeige