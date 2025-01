Pamela Anderson hofft auf Oscar für "The Last Showgirl"

Pamela Anderson (57) begeistert mit einer unerwarteten Wendung in ihrer Karriere und könnte bald mit einem Oscar belohnt werden. Die Schauspielerin, die in den 90er-Jahren durch die Kultserie Baywatch berühmt wurde, beeindruckte zuletzt mit ihrer Rolle in dem Film "The Last Showgirl". Der Streifen, der unter der Regie von Gia Coppola entstand, verschaffte Pamela bereits eine Golden Globe-Nominierung und könnte ihr nun ihre erste Academy-Award-Nominierung einbringen. Die Premiere des Films fand im Rahmen des Toronto-Filmfestivals statt, bei der die gesamte Besetzung erstmals das Werk gemeinsam auf der Leinwand betrachtete. Pamela selbst war tief bewegt: "Wir haben alle geweint. Es war einfach so wichtig für mich."

Die Rolle der Shelly, einer Showtänzerin aus Las Vegas, bezeichnet Pamela als eine ihrer wichtigsten Arbeiten – eine Chance, die sie unbedingt nutzen wollte. Lange habe sie das Image des blonden Püppchens begleitet, das mit ihrer Zeit bei "Baywatch" und einer Vielzahl weiterer Rollen verknüpft war, so Pamela. Doch mit "The Last Showgirl" habe sie die Möglichkeit gesehen, dieses Bild hinter sich zu lassen und etwas Neues zu schaffen. Unterstützung erhielt sie dabei von Regisseurin Gia Coppola, die fest an Pamela geglaubt und ihr mit der Rolle eine Plattform gegeben habe, sich neu zu definieren. "Ich wusste, ich würde für diese Chance alles geben", verriet Pamela gegenüber The Sun. Ihre Vorbereitung sei rigoros gewesen: Von ihrer Stimme über ihr Auftreten bis hin zu intensiven Proben habe sie nichts dem Zufall überlassen.

In den vergangenen Jahren hat sich Pamela auch privat stark verändert. Mit ihrer Netflix-Dokumentation "Pamela, a Love Story" und ihrer Autobiografie "Love, Pamela" gab die gebürtige Kanadierin intime Einblicke in ihr Leben – abseits von Glanz und Glamour. Sie lebt inzwischen zurückgezogen auf Vancouver Island. Ihre Entscheidung, immer häufiger ungeschminkt aufzutreten, wurde von Fans und Medien gleichermaßen begeistert aufgenommen und spiegelt ihre neu gewonnene Gelassenheit wider. "Es ist befreiend, sich nicht mehr hinter Make-up zu verstecken", erklärte Pamela. Die Schauspielerin beweist mit ihrer Entwicklung, dass es nie zu spät ist, alte Schubladen zu verlassen und neue Seiten von sich selbst zu zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson bei den Governors Awards, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson im Januar 2025

Anzeige Anzeige