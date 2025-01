Sabrina Carpenter verteidigt ihr sexy Image gegen Kritiker

Popsängerin Sabrina Carpenter (25) liebt es, ihren Fans bei Auftritten mit anzüglichen Texten und einer sexy Bühnenshow so richtig einzuheizen. Doch einigen Branchenkollegen geht dies offenbar entschieden zu weit. So bezeichnete Musikproduzent Pete Waterman, der unter anderem mit Größen wie Rick Astley zusammenarbeitete, ihre Darbietungen als "anstößig". Laut The Sun warf er der Sängerin vor, mit provokanten Outfits, die an kleine Mädchen erinnern würden, sowie expliziten Songzeilen Frauenrechte zu untergraben. Sabrina ließ diese Anschuldigung nicht auf sich sitzen und erklärte jetzt gegenüber dem Magazin: "Wenn man mit einer Frau nicht umgehen kann, die sich mit ihrer Sexualität wohlfühlt, sollte man nicht zu meinen Shows kommen."

Pete steht mit seiner Meinung nicht allein da. Auch seine Kollegen, die beiden Musikproduzenten Mike Stock und Matt Aitken, kritisierten nicht nur Sabrinas Performance und ihre Kostüme, sondern auch einzelne Textpassagen. So warfen sie ihr "Faulheit" beim Songwriting vor, als sie zum Beispiel im Song Juno Zeilen schrieb wie: "Erkunde mich und markiere dein Revier, [...] ich bin so erregt." Im aktuellen Interview konterte Sabrina jetzt mit dem Vorwurf, dass weibliche Künstler seit jeher für ihre Sexualität kritisiert wurden: "In den Nullerjahren war es Rihanna (36), in den Neunzigern war es Britney Spears (43), in den Achtzigern war es Madonna (66) – und jetzt bin ich es."

Sabrina startete ihre Karriere als Disney-Star in der Serie "Das Leben und Riley". Erst mit einem Imagewechsel, unterstützt von ihrem neuen Label Island Records, kam es zu ihrem musikalischen Durchbruch. Trotz ihres bahnbrechenden Erfolgs mit Songs wie "Espresso" und "Please Please Please" habe sich die Sängerin anfangs mit ihrem neuen Image eher unwohl gefühlt, da sie privat einen ganz anderen Lifestyle bevorzuge, erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail. "Hinter verschlossenen Türen trägt sie Sweatshirts, wenig Make-up und bleibt gerne zu Hause, um Netflix zu schauen", so eine ihr nahestehende Person.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter bei den Billboard Women in Music Awards in Kalifornien, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sabrina Carpenter beim Coachella 2024

Anzeige Anzeige