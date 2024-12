Sabrina Carpenter mausert sich zum absoluten Megastar

Sabrina Carpenter (25) erobert derzeit sowohl die Musik- als auch die Filmszene im Sturm. Die begnadete Sängerin und Schauspielerin veröffentlichte jüngst ihren Hit "Espresso" und begeisterte die Massen auf dem renommierten Coachella-Festival. Am 6. Dezember wird ihr Netflix-Special "A Nonsense Christmas" erscheinen, bei dem sie gemeinsam mit Stars wie Shania Twain (59) und Cara Delevingne (32) die Zuschauer in Weihnachtsstimmung versetzen will. Außerdem erobert sie mit ihrer "Short n’ Sweet"-Tour aktuell die Bühnen weltweit.

Sabrinas Weg zum Star begann früh: Laut Bild soll ihr Vater ihr ein eigenes Tonstudio gebaut haben, nachdem er das Talent seiner Tochter erkannt hatte. Im Alter von zehn Jahren veröffentlichte Sabrina erste Gesangsvideos auf YouTube. Mit zwölf Jahren nahm sie dann an einem Gesangswettbewerb von Miley Cyrus (32) teil und belegte den dritten Platz. Zwei Jahre später unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag und veröffentlichte 2014 ihre erste Single. Ihr Debütalbum "Eyes Wide Open" folgte 2015 und wurde ein großer Erfolg. Zwischen 2015 und 2019 folgten drei weitere Alben mit Hits wie "Sue Me" und "Skin", die internationale Streaming-Erfolge wurden. Neben der Musik baute sie auch ihre Schauspielkarriere aus, unter anderem mit einer Hauptrolle in der Disney-Serie "Das Leben und Riley" und Auftritten in Filmen wie "Work It" oder "Clouds".

Privates versucht die Sängerin weitgehend geheim zu halten. Nach einer angeblichen Romanze mit Bradley Steven Perry und Spekulationen über Beziehungen zu Shawn Mendes (26) und Joshua Bassett hatte ihr gemeinsames Erscheinen mit Barry Keoghan (32) bei der Met Gala zunächst auf eine ernste Beziehung hingedeutet. Zwei Monate später folgte allerdings bereits die Trennung. Derzeit lebt Sabrina mit ihren beiden Katzen in Los Angeles.

Parrish Lewis / Netflix Sabrina Carpenter bei "A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter"

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Barry Keoghan und Sabrina Carpenter

