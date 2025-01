Taylor Swift und Travis Kelce halten Dinner-Dates geheim

Taylor Swift (35) und ihr Partner, Football-Star Travis Kelce (35), haben offenbar besondere Vorkehrungen für ihre Restaurantbesuche getroffen, um ihre romantischen Dinner-Dates möglichst ungestört genießen zu können. Wie von Insiderquellen laut The US Sun berichtet wird, bitten sie das Personal darum, keine aufsehenerregenden Maßnahmen zu ergreifen, wenn sie eintreffen. Demnach wird das Personal angewiesen, während der Date Nights des Paares keinen direkten Kontakt zu den beiden aufzunehmen, um ihnen maximale Privatsphäre zu bieten. Die Sängerin und der Footballspieler sollen vor allem darauf bedacht sein, in Ruhe Zeit miteinander zu verbringen.

Während Swifties weltweit über etwaige nächste Schritte in der Beziehung zwischen der "Love Story"-Interpretin und dem NFL-Star munkeln, sorgt Taylor beruflich für Schlagzeilen. Am Freitag bemerkten einige ihrer Fans, dass zwei ihrer Alben – das Debütalbum von 2006 und "Reputation" aus dem Jahr 2017 – plötzlich von ihrer Spotify-Seite verschwunden sind. Prompt wurde spekuliert, dass die mit Spannung erwarteten Neuaufnahmen der Werke, die sogenannten "Taylor's Versions", kurz vor der Veröffentlichung stehen könnten. Offizielle Statements dazu gibt es bislang allerdings nicht.

Abseits ihrer beruflichen Erfolge scheint Taylor endlich angekommen zu sein und in Travis den idealen Partner gefunden zu haben. Während die Sängerin weltweit auf Bühnen brilliert, ist der Footballer für seine Erfolge mit den Kansas City Chiefs bekannt, wo er als einer der besten Tight Ends der NFL gilt. Während Fans weiterhin darüber spekulieren, ob das Paar bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung – wie eine Verlobung – wagt, genießen sie ihre Zeit zu zweit und wahren mit ihren Dinner-Dates weiterhin ihre Privatsphäre.

Instagram / ashavignone Travis Kelce überreicht Taylor Swift einen besonderen Hut

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

