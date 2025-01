Bill Kaulitz deutet "heiße Geschichte" mit Timur Ülker an

Bill (35) und Tom Kaulitz (35) geben in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" ihren Senf zum neuen Dschungelcamp-Cast ab. Begeistert sind die beiden Tokio Hotel-Stars nicht – ein Name sorgt allerdings für Aufsehen. Als Bill die Liste der diesjährigen Kandidaten verliest, wird er stutzig. "Timur Ülker, das ist ein Schauspieler. Da hab ich eine heiße Geschichte zu erzählen", verkündet der Sänger, während Tom im Hintergrund vielsagend kichert. Mit der Sprache herausrücken möchten die beiden dann aber doch nicht.

Die Geschichte rund um Timur bleibt also Bills süßes Geheimnis – zumindest vorerst. Abgesehen von dem GZSZ-Star lassen die Zwillinge jedoch kein gutes Haar an den diesjährigen Dschungelcampern. "Da möchte ich mal sagen: Was RTL da wieder für ein schlechtes Casting gemacht hat... Ich bin ganz unzufrieden", klagt Bill. Ihm fehle einfach die nötige Star-Power. Die Brüder sind sich einig: Der Sender versuche, Kosten zu sparen. "Wenn ich ein Budget hätte, würde ich trotzdem einen guten Cast zusammenstellen", ist sich Tom sicher.

Ob Bill und Tom mit dem angeblichen Sparkurs von RTL recht haben, ist fraglich. Immerhin darf sich Lilly Becker (48) in diesem Jahr über eine Rekordsumme freuen: Laut Bild soll die Ex von Boris Becker (57) satte 300.000 Euro für ihren Aufenthalt im australischen Busch kassieren. Bislang galt Brigitte Nielsen (61) mit 220.000 Euro als die Rekordhalterin, ebenso wie Cora Schumacher (48), die durch ihren freiwilligen Ausstieg aber nur einen Teil ausgezahlt bekam. Dieselbe Summe soll in diesem Jahr Anna-Carina Woitschack (32) zustehen. Die Bronzemedaille in Sachen Gage geht an Ex-Zehnkämpfer Jürgen Hingsen (66), der wohl 200.000 Euro verdient.

RTL / Boris Breuer Timur Ülker, Kanidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Getty Images Tom Kaulitz und Bill Kaulitz beim Netflix-Event im März 2024

