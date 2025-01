Hollywood ade: Drew Barrymore setzt jetzt auf Familie

Drew Barrymore (49), bekannt aus Filmen wie "E.T." und "50 erste Dates", hat verraten, weshalb sie ihre Schauspielkarriere vor einigen Jahren weitgehend auf Eis legte. In einem Interview mit AARP Magazine erklärte sie, dass ihre Priorität nun darin liege, die Mutter zu sein, die sie sich immer erträumt habe. Für Drew, die mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman (46) die beiden Töchter Olive (12) und Frankie (10) hat, habe das Filmen oft lange Arbeitszeiten mit sich gebracht, ihre Kinder habe sie deshalb seltener gesehen. "Das wollte ich nicht weitermachen", so die Schauspielerin offen.

Die 49-Jährige betonte, dass sie auch aktuell keinen emotionalen Raum für die Schauspielerei habe, lehne das Thema allerdings nicht kategorisch ab. "Ich möchte mich nicht verabschieden oder einen Schlussstrich ziehen", fügte sie hinzu.Drew sprach außerdem über die schwere Zeit nach ihrer Scheidung im Jahr 2016. "Mein Traum von einer Familie zerbrach, und ich wusste einfach nicht mehr weiter", gab sie zu. Trotz der Herausforderungen habe sie es aber geschafft, sich wieder aufzurappeln, vor allem wegen ihrer Verantwortung als Mutter.

Drews Schauspielkarriere begann früh. Bereits mit sechs Jahren feierte sie mit ihrer Rolle in Steven Spielbergs (78) "E.T." große Erfolge. Doch ihr rasanter Start in Hollywood ging mit viel öffentlichem Druck und persönlichen Herausforderungen einher – etwas, das sie ihren eigenen Kindern ersparen möchte. Während Olive und Frankie durchaus Interesse am Schauspiel zeigen, begrenzt Drew ihre Ambitionen aktuell auf Schultheater und Freizeitprojekte. Erst in einem Alter, das "jenseits der 14 oder 15" Jahre liegt, möchte sie den beiden den Schritt in Richtung Hollywood erlauben. "Ich will, dass sie bereit sind", betonte sie gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Drew Barrymore und Steven Spielberg, 1982

Anzeige Anzeige

Anzeige