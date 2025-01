Lady Gaga und Michael wünschen sich gemeinsame Kinder

Lady Gaga (38) hat in einem Interview mit Elle über ihre Familienpläne gesprochen und erklärt, dass sie sich vorstellen könne, Mutter zu werden. Sie und ihr Verlobter Michael Polansky seien sich einig darüber, wie wichtig es sei, den eigenen Kindern die Freiheit zu geben, sie selbst zu sein. "Das ist etwas, worüber Michael und ich viel gesprochen haben – den Kindern zu erlauben, ihre eigenen Personen zu sein", erklärte die Sängerin und Schauspielerin. Als der Interviewer sagte, dass Kinder einen als Elternteil natürlich auch demütigen würden, antwortete die Musikerin: "Oh, ich bin bereit."

Als die Frage aufkam, wie Lady Gaga damit umgehen möchte, wenn ihre Kinder irgendwann von ihrer Berühmtheit erfahren, betonte sie, zu wollen, dass ihre Kinder ihre Arbeit nach ihren eigenen Maßstäben wahrnehmen: "Ich möchte nicht beeinflussen, wie sie über mich denken." Gleichzeitig sei ihr bewusst, dass Kinder oft unbequeme Fragen stellen können, zum Beispiel über schräge Bühnenauftritte aus der Vergangenheit. Über mögliche Reaktionen lächelte sie und meinte, sie könne ihnen die Gegenfrage stellen: "Was denkst du darüber?" Neben Gesprächen über Kinder plauderte Lady Gaga auch über ihr neues Album "Mayhem", das im März veröffentlicht werden soll. Michael habe sie dabei tatkräftig unterstützt und sogar an sieben Songs mitgeschrieben.

Die Beziehung zwischen Lady Gaga und Michael wurde 2020 öffentlich. Seitdem hält das Paar das gemeinsame Leben größtenteils privat, gewährt aber gelegentlich kleine Einblicke. Ihre Verlobung gaben sie im Sommer 2024 während der Olympischen Spiele in Paris bekannt. Michael erklärte in dem Interview, dass ihre Beziehung in vielen Punkten "wahrscheinlich genauso ist wie die von anderen auch, nur dass wir einen Weg finden müssen, vieles davon in der Öffentlichkeit zu meistern". Dies mache es für sie besonders wichtig, enge Beziehungen zu Freunden und Familie zu pflegen, um so Normalität zu bewahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga, September 2024

Anzeige Anzeige