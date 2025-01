Renée Zellweger flasht im gewagten Spitzenkleid bei Premiere

Renée Zellweger (55) zog bei der Premiere des neuen Films "Bridget Jones: Mad About the Boy" in Paris alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit Co-Star Hugh Grant (64) betrat sie den roten Teppich und präsentierte sich in einem durchsichtigen Spitzenkleid in Schwarz. Die asymmetrisch geschnittene Robe mit einer nackten Schulter und einem gewagten Beinschlitz war die perfekte Mischung aus Eleganz und Sex-Appeal. Für zusätzliche Aufregung sorgten die detaillierten Spitzenkanten, die das Kleid noch raffinierter wirken ließen. Ihr Co-Star Hugh erschien passend im lässigen Anzug mit offenem Hemdkragen, was sofort an seine charmante Rolle als Daniel Cleaver erinnerte.

Das Outfit war nicht nur ein Statement, sondern auch ein nostalgischer Auftritt, denn die 55-Jährige ließ damit Erinnerungen an die Filmpremiere von "Bridget Jones – Schokolade zum Frühstück" aus dem Jahr 2001 aufleben. Damals begeisterte sie ebenfalls in Schwarz und mit transparenten Details in einem Alaïa-Kleid mit Cut-Outs und schlichter Eleganz. Diesmal betonte sie die Spitze ihres gewagten Looks mit passenden Accessoires: Schwarze High Heels und ein leuchtender türkis-goldener Ring rundeten das Ensemble ab.

Privat ist Renée für ihre seltenen öffentlichen Auftritte bekannt, was dieses Event umso aufregender für ihre Anhänger macht. Die Schauspielerin überrascht immer wieder durch ihre Wandlungsfähigkeit, sei es auf der Leinwand oder dem roten Teppich. Mit Hugh verbindet sie eine langjährige Arbeitsbeziehung, die von Fans und Medien gleichermaßen gefeiert wird. Die Premiere war ein bedeutendes Zusammentreffen der beiden Stars, das zeigte, wie sehr sie ihre Kultrollen immer noch verkörpern können – und wie sehr das Publikum die Geschichten rund um Bridget Jones liebt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant und Renée Zellweger, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Grant, Renée Zellweger und Colin Firth, April 2001

Anzeige Anzeige

Anzeige