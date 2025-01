Wollen Katharina Eisenblut und Dominic vor Geburt heiraten?

Katharina Eisenblut (30) und Dominic Höppner könnten aktuell wohl kaum glücklicher sein: Die ehemalige DSDS-Kandidatin und der Unternehmer erwarten nicht nur ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs, sondern sie sind seit Kurzem auch frisch verlobt. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet das Paar nun, wann es heiraten möchte. "Dominic würde am liebsten sofort heiraten – noch vor der Geburt. Ich hingegen möchte lieber nach der Geburt, wenn ich wieder in meine alten Klamotten passe und mich in einem schönen Hochzeitskleid wohlfühlen kann", erklärte Katharina und ergänzte: "Die Schwangerschaft ist gerade so eine besondere Phase, dass ich mir für unsere Hochzeit mehr Zeit nehmen möchte."

Im Gespräch mit Promiflash verriet die 30-Jährige dennoch mehr Details zu ihrer persönlichen Traumhochzeit. "Wir haben schon erste Vorstellungen, aber vieles ist noch offen. Nach unserer großen Babyparty, die fast wie eine Hochzeit war, möchte ich diesmal eher etwas Kleines", gab Katharina preis und fügte hinzu: "Vielleicht nur wir beide. Aber ich weiß noch nicht, ob Dominic damit einverstanden ist. Es wird auf jeden Fall etwas ganz Besonderes, und wir werden bald mehr dazu teilen."

Katharinas Schwangerschaft neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Aktuell ist sie im achten Monat. Vor der Zeit nach der Geburt hat sie großen Respekt, wie sie kürzlich in einer Story auf Instagram verriet. "Ich hab wirklich Respekt davor, vor diesem wenig Schlafen", gestand sie und erklärte, dass sie bei ihrem Sohn Emilio damals alle zwei Stunden zum Stillen aufstehen musste. "Emilio wurde nicht satt und da war es mit der Flasche besser", erinnerte sie sich.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Dominic Höppner und Sohn Emilio

Anzeige Anzeige

Anzeige