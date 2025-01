Darum streicht die ARD im Februar zwei Folgen vom "Tatort"

Der Tatort gehört für viele Fernsehzuschauer zum festen Sonntagabendprogramm. Doch im Februar 2025 müssen Fans der beliebten Krimireihe gleich zweimal auf die Sendung verzichten. Hintergrund sind laut HNA politische Großereignisse rund um die vorgezogene Bundestagswahl. Am 9. Februar wird statt "Tatort" das TV-Duell zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und seinem Herausforderer Friedrich Merz (69) ausgestrahlt. Zwei Wochen später, am Wahlabend des 23. Februar, übernimmt die traditionelle "Berliner Runde" den Sendeplatz des Krimis.

Die Wahl-Sondersendungen beginnen jeweils um 20:15 Uhr und verdrängen damit die sonst so feste Tradition des Krimi-Sonntags. Beim TV-Duell, das in Berlin-Adlershof stattfinden wird, führen Sandra Maischberger (58) für die ARD und Maybrit Illner (60) für das ZDF gemeinsam durch die politische Debatte. Währenddessen konzentriert sich die "Berliner Runde" am Wahlabend auf die Analyse der Wahlergebnisse und die zu erwartenden Folgen. Laut ARD wird der reguläre "Tatort"-Sendeplatz am 2. März wieder aufgenommen, Details zum Ermittlerteam oder zur Episode stehen noch aus.

Die Ankündigung dürfte eingefleischte Krimi-Fans enttäuschen, für die der "Tatort" längst Kultstatus besitzt. Seit der ersten Ausstrahlung 1970 hat sich die Serie mit wechselnden Ermittlerteams zu einer festen Institution im deutschen Fernsehen entwickelt. Die Beliebtheit der weltweit am längsten laufenden Krimi-Reihe liegt nicht zuletzt an ihrer Vielseitigkeit: Jedes Team bringt seinen eigenen Stil ein, ob in Berlin, Hamburg oder München. Trotz gelegentlicher Unterbrechungen führte der "Tatort" auch in den letzten Jahrzehnten regelmäßig die Quotencharts an – ein Beweis dafür, wie sehr die Zuschauer am Format hängen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sandra Maischberger im September 2015

Anzeige Anzeige

NDR / Thorsten Jander Axel Milberg als Klaus Borowski in "Tatort: Borowski und das hungrige Herz"

Anzeige Anzeige

Anzeige