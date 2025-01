Frischgebackene Mama Liz Kaeber und ihr Baby sind zu Hause

Vor drei Tagen wurde Liz Kaeber (32) zum ersten Mal Mama. Der kleine Loki erblickte am 26. Januar 2025 das Licht der Welt. Gestern Abend ging es für Mama und Baby dann nach Hause. In ihrer Instagram-Story gibt die Influencerin einen Einblick in die ersten Stunden als kleine Familie in ihrem neuen Haus. "Ich muss erst mal richtig fit werden, aber ich kann euch eines sagen: Es war für mich das Schönste, was ich erleben durfte. Meine positive Einstellung in der Schwangerschaft hat sich zur Geburt wirklich ausgezahlt", schreibt sie zu niedlichen Fotos ihres neugeborenen Sohnes.

Daheim angekommen, wartete auf Liz und ihren Ehemann Nick Maerker ein liebevoll dekoriertes Wohnzimmer: Mit Girlanden und Luftballons wurde der kleine Mann willkommen geheißen. Danach war erst einmal Familienzeit angesagt – vor allem der frischgebackene Papa hatte einiges an Kuscheleinheiten aufzuholen. "Nick ist nach der Geburt leider total krank geworden und ist deshalb nicht bei uns geblieben. Umso schöner war dann dieser Anblick", schreibt sie zu einem Foto, auf dem ihr Partner den Nachwuchs auf dem Arm hält. Die 32-Jährige wird wohl noch ein paar Tage brauchen, bis sie sich endgültig von der Geburt erholt hat. "Die Nacht war herausfordernd, der Schlafmangel ist nicht zu unterschätzen und mein Kreislauf spielt noch nicht so gut mit", erklärt sie und fügt hinzu, ziemlich viel Blut verloren zu haben und deshalb gerade unter einem Eisenmangel zu leiden.

Mit der Geburt ihres kleinen Sohnes ging für die einstige Der Bachelor-Kandidatin und den Mann an ihrer Seite ein lang ersehnter Wunsch in Erfüllung. Bereits 2018 gaben sich die beiden das Jawort. Mit dem Nachwuchs wollte es aber erst nicht klappen. Liz leidet unter Endometriose, weshalb ihr Kinderwunsch lange unerfüllt blieb. Im August vergangenen Jahres teilte die ehemalige Krankenschwester dann endlich die schönen Neuigkeiten mit ihrer Community.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker mit seinem neugeborenen Sohn, Januar 2025

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber, November 2024

