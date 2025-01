Machine Gun Kelly flasht mit Glow-up nach Megan-Fox-Trennung

Seit der mutmaßlichen Trennung von Machine Gun Kelly (34) und Megan Fox (38) zog sich der Musiker weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Jetzt meldet sich der "Emo Girl"-Interpret aber auf Instagram zurück und überrascht seine Fans mit ein paar Schnappschüssen – und neuem Look. Die aktuellen Fotos zeigen den Musiker mit einer auffälligen Typveränderung: Er posiert mit zusammengebundenen Haaren und vollem Bart und sorgt damit bei seinen Bewunderern für Begeisterung.

Der Dutt und der dichte Bart kommen bei Machine Guns Followern richtig gut an, sodass sie den Songwriter sogar mit einem Wikingerkrieger vergleichen. "Du bist tatsächlich als Wikinger zurückgekommen, oh mein Gott, so heiß!", heißt es in der Kommentarspalte seines Social-Media-Beitrags oder auch: "Das gibt mir Wikinger-Vibes – und zwar im guten Sinn." Zudem schwärmt ein Fan von Machine Guns Gesichtsbehaarung mit den Worten: "Der Bart, er ist einfach so wunderschön!"

Der Sänger kommentiert seinen Post hingegen mit: "Wie können 'Quellen etwas sagen', wenn die Quellen gar nichts gesagt haben?" Ob er mit diesen kryptischen Zeilen etwa auf das vermeintliche Liebes-Aus mit Megan anspielt? Denn ein Beziehungsende bestätigten weder er noch die "Transformers"-Darstellerin jemals öffentlich. Informationen sickerten stattdessen nur über Insider durch, die angeblich über den Beziehungsstatus der beiden Stars im Bilde sind. Was tatsächlich an den Trennungsgerüchten dran ist, bleibt jedoch offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den Billboard Music Awards, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Frank Vasquez / BACKGRID Megan Fox und Machine Gun Kelly im November 2023 in Los Angeles

Anzeige Anzeige