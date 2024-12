Rebel Wilson und Ramona Agruma feiern ihre legale Hochzeit

Ende September gaben sich Rebel Wilson (44) und Ramona Agruma auf der Insel Sardinien das Jawort. Jetzt feiern sie die legale Hochzeit nach – und zwar in der Heimat der Schauspielerin, Sydney. Auf Instagram teilt Rebel jetzt einige Schnappschüsse von der Zeremonie und ihren Gästen. Dabei verrät sie: "Meine Schwester Liberty hat unsere standesamtliche Trauung in Sydney vollzogen! Das bedeutete, dass meine 94-jährige Großmutter Gar mitkommen konnte, was für uns etwas ganz Besonderes war!" Für sie fühlte es sich einfach richtig an, das in ihrer Heimatstadt zu tun, wo gerade die Sommerzeit herrscht.

Für ihre standesamtliche Trauung trug Rebel ein schulterfreies, knöchellanges Kleid in einem rosafarbenen Ton und schwarze Schuhe. Ihre Gattin entschied sich für ein hell gemustertes Ensemble aus Seide. Besonders der Look der Pitch Perfect-Darstellerin kommt bei ihren Fans richtig gut an. In den Kommentaren schreiben sie: "Du siehst so schön aus, Rebel!" Doch es sammeln sich auch jede Menge Glückwünsche für das Paar an! Ganz vorne mit dabei ist Rebels Filmkollege Adam Levine (45). Im Film spielen die beiden sogar ein Liebespaar – und die Freundschaft der beiden scheint immer noch anzuhalten. "Ich freue mich so für dich, Rebs", schreibt er unter dem Beitrag.

Ramona und Rebels Hochzeit in Italien war für die beiden ein echter Traum. Wie die Modedesignerin damals auf TikTok festgehalten hatte, fand die Hochzeit im Freien unter strahlend blauem Himmel statt. Ein ganz besonders süßes Detail war dabei, dass die kleine zweijährige Tochter der beiden Frauen das Blumenmädchen sein durfte! Der Altar stand unter einem großen Kranz aus weißen Hortensien und Rosen und bot dem Brautpaar einen perfekten Blick auf das offene Meer. Nach der Trauung in Italien ging es für das Paar weiter nach Frankreich – dort verbrachten sie ihre Flitterwochen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson mit ihrer Großmutter und Ramona Agruma, Dezember 2024

Getty Images Ramona Agruma und Rebel Wilson mit ihrer Tochter Royce Lilian

