Alessia Herren erzählt im Dschungel unter Tränen von Willi

In der heutigen Dschungelcamp-Folge wird es emotional: Wie ein Sneak Peek von RTL verrät, spricht Alessia Herren (23) während der Nachtwache nämlich mit Mitcamper Maurice Dziwak (26) über ihren verstorbenen Papa Willi (✝45). Die Reality-TV-Bekanntheit erzählt, ihre Familie sage immer: "Geht was Schönes, kommt was Schönes" – weshalb die Geburt ihrer Tochter Anisa-Amalia in ihren Augen eine Botschaft des Entertainers war. "Am 16.4. habe ich ihn das letzte Mal umarmt, als er gelebt hat. Zwei Jahre später, mit 21 Jahren, bin ich Mama geworden am 16.4.", offenbart sie. Für den ehemaligen Kampf der Realitystars-Teilnehmer ist das ein klares Zeichen: "Dein Vater hat dir die kleine Maus geschenkt."

Die 23-Jährige gibt außerdem preis, noch vor seinem Tod mit Willi über den Wunsch gesprochen zu haben, ihm schon früh Enkelkinder zu schenken. "Ich habe meinen Papa gefragt: 'Würdest du es schlimm finden, wenn ich jung Mama werde?' Weil das schon immer mein Wunsch war. Und er hat gesagt: 'Warum? Bist du schwanger, bist du schwanger?' Er hat sich schon gefreut", erinnert sich Alessia im Einzelinterview. Umso trauriger macht es die Sommerhaus-Bekanntheit, dass ihre Kleine ihren Opa nie kennenlernen konnte. Eine kleine Verbindung besteht aber trotzdem zu dem einstigen Ballermann-Star. "Wenn wir am Grab sind oder ich habe ja Bilder von meinem Vater bei uns, dann sagt sie immer: 'Opa, Opa'", erklärt sie gegenüber Maurice.

Der Vater der TV-Persönlichkeit ist auch ein bedeutender Grund gewesen, weshalb sie sich für ihre Dschungelcamp-Teilnahme entschied. Willi war vor 20 Jahren ebenfalls Teil des beliebten TV-Formats und belegte den dritten Platz. Nun tritt Alessia in seine Fußstapfen – und hofft, dass er stolz auf sie hinabblickt. "Mein Vater ist nicht mehr hier auf der Welt, aber er ist immer in unserem Herzen", betonte die junge Mama im Gespräch mit dem Sender und fügte hinzu: "Und klar möchte ich meine Familie stolz machen, und mein Vater ist natürlich mein Vater. Ihn möchte ich genauso stolz machen. Er ist meine Familie, ob er jetzt hier ist oder nicht."

Instagram / alessiamillane Alessia Herren und Anisa-Amalia im Oktober 2023

Instagram / alessiamillane Alessia und Willi Herren