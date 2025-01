Bill Belichick will Lombardi-Trophäe nach Tom Brady benennen

Bill Belichick (72), der ehemalige Cheftrainer der New England Patriots, hat eine bemerkenswerte Idee ins Gespräch gebracht. Die berühmte Lombardi Trophy, die an die Sieger des Super Bowls verliehen wird, könnte nach Tom Brady (47) umbenannt werden. In der aktuellen Folge des "Let's Go!"-Podcasts erklärte Bill Belichick gegenüber Moderator Jim Gray, dass es die Spieler seien, die Spiele gewinnen, nicht die Trainer. Daher sei es nur logisch, die Trophäe nach dem Superstar mit den meisten Super-Bowl-Siegen zu benennen: "Vielleicht sollte sie die Brady Trophy heißen. Er hat sieben davon gewonnen", scherzte Bill Belichick.

In dem Gespräch würdigte der achtmalige Super-Bowl-Sieger die großartigen Athleten, mit denen er während seiner Karriere zusammenarbeiten durfte. Spieler wie Adam Vinatieri, der den legendären Kick im Schneetreiben meisterte, seien es, die den sportlichen Erfolg ermöglichen. Bill Belichick betonte, dass selbst die besten Trainer ohne ein starkes Team nicht weit kommen würden – Worte von seinem Mentor Bill Parcells, die er sich zu Herzen genommen hat: "Als Trainer musst du deinen Spielern eine Chance geben, zu gewinnen. Du musst sie so aufstellen, dass sie erfolgreich sein können."

Tom Brady, der insgesamt sechs seiner sieben Super-Bowl-Titel unter Bill Belichicks Führung errang, steht längst als einer der größten Spieler in der Geschichte des Sports fest. Trotz ihres oft spekulierten schwierigen Verhältnisses zeigten beide in der Vergangenheit stets gegenseitigen Respekt. Tom Brady, der mittlerweile von Gisele Bündchen (44) geschieden ist und drei Kinder hat, ging 2021 endgültig in den Ruhestand. Bill Belichick hingegen übernahm gerade erst einen Posten im College Football und ist jetzt Cheftrainer an der University of North Carolina (UNC). Ob die NFL wirklich erwägt, die Trophäe umzubenennen, bleibt abzuwarten – die Verbindung zwischen diesen beiden Footballlegenden ist jedoch unbestreitbar.

Getty Images Bill Belichick, ehemaliger NFL-Trainer im Januar 2024

Getty Images Tom Brady beim Fortune Global Forum in New York im November 2024

