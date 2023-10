Tom Brady zeigt seinen trainierten Body im NFL-Ruhestand!

Er ist immer noch top in Form. Tom Brady (46) zählt zu den größten Stars der Sportwelt. Doch auch die schillerndste Laufbahn hat mal ein Ende. Anfang des Jahres verkündete er nach 23 Jahren sein Karriere-Aus. Als einstiger Quarterback für unter anderem die New England Patriots war sein Körper dabei ganz klar sein Kapital. Dass er selbst in seinem Ruhestand noch immer in körperlicher Bestform ist, beweist der Sportler mit aktuellen Aufnahmen: Tom präsentiert seine Muskeln bei einem Jachtausflug.

Als der 46-Jährige mit seiner knapp Sechs-Millionen-Euro-Jacht im Hafen von Miami gesichtet wurde, wird so manch einer nicht schlecht gestaunt haben. In einer kurzen, weißen Badehose stellt der NFL-Hottie seinen muskulösen Körper zu Schau. Es scheint, als würde Tom seinen Ruhestand auf die bestmögliche Art und Weise genießen – in der Sonne. Doch damit nicht genug: Für den nötigen Adrenalinkick versuchte sich der Sportstar dann anschließend noch im Elektrosurfen. Auf den Gewässern Floridas machte er dabei jedenfalls keine schlechte Figur.

Dabei macht Tom seit Längerem keine leichte Zeit durch. Erst im vergangenen Jahr hatten er und seine Ex-Frau Gisele Bündchen (43) sich scheiden lassen. Doch auch an dem Model scheint all das nicht einfach so vorbeizugehen. "Trennungen sind nie einfach, vor allem, wenn die Medien über jeden Schritt spekulieren", hatte sie im Vogue-Interview verraten.

Anzeige

MEGA Tom Brady, ehemaliger Football-Spieler

Anzeige

MEGA Tom Brady, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Gisele Bündchen 2006 bei der Victoria's Secret Fashion Show

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de