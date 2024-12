Robert Downey Jr. über sein schlimmstes Vorsprechen

Hollywood-Schauspieler Robert Downey Junior (59) hat jüngst das schlimmste Vorsprechen seiner Karriere enthüllt. In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählte der "Iron Man"-Darsteller von einem Casting für einen Dr-Pepper-Werbespot, bei dem er einfach aufgestanden und gegangen sei. Als man ihm sagte: "Du bist der Rattenfänger und alle wollen so sein wie du", entschied Robert spontan, das Vorsprechen besser abzubrechen.

Was genau Robert an dieser Beschreibung störte, erklärte er nicht weiter. Filmstars.de spekulierte über mögliche Gründe und vermutete, dass er den Begriff "Rattenfänger" als abwertend empfunden habe, da er andeutete, dass die Kunden des Getränks wie "Ratten" behandelt werden würden, die man anlocken müsse. Doch nicht nur das Casting für den Werbespot verlief anders als geplant, auch Roberts Karriere startete nicht ganz glatt: 1983 sicherte er sich seine erste größere Filmrolle, nur um später herauszufinden, dass alle seine Szenen wieder herausgeschnitten wurden.

Robert Downey Junior, geboren am 4. April 1965 in New York, erlebte während seiner Karriere eine wahre Achterbahnfahrt. Nach frühen Erfolgen und einer Oscar-Nominierung für "Chaplin" geriet er in den 1990er Jahren aufgrund von Drogenproblemen und mehrfachen Verstößen gegen Bewährungsauflagen ins Straucheln. Er verbrachte sogar 15 Monate im Gefängnis. Doch mit seiner Rolle als Tony Stark alias "Iron Man" feierte er ein fulminantes Comeback und wurde zu einem der beliebtesten und bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Die Krönung war dann sein erster Oscar für die beste Nebenrolle im Film "Oppenheimer" an der Seite von Cillian Murphy (48).

Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024

Getty Images Cillian Murphy und Robert Downey Jr. im Februar 2024

