Warum Peter Andre die Nase von Robert Downey Jr. wollte

Der Sänger Peter Andre (51) hat enthüllt, dass er ein Foto von Hollywood-Star Robert Downey Jr. (59) zu seinem Schönheitschirurgen mitbrachte, als er sich seine Nase operieren ließ. Im Podcast "Exhibit A" sprach er über seine "dunklen Zeiten". Schon als Kind litt er unter Mobbing und rassistischen Anfeindungen wegen seines Aussehens und seiner Herkunft, nicht nur von Mitschülern, sondern auch von Lehrern und Nachbarn in Australien. "Ich erinnere mich an Mädchen, die mir gut gefielen und die so etwas sagten wie: 'Igitt, sieh dir seine Nase an'", berichtete er.

Nach seinem Erfolg mit "Mysterious Girl" entschied er sich mit Mitte 20 für eine Nasenoperation. Er besuchte einen Schönheitschirurgen in Los Angeles und zeigte ihm ein Bild von Robert aus dem Film "Only You". "Robert Downey Jr. war einfach dieser unglaublich gut aussehende Typ, und er war immer im Profil zu sehen. Ich dachte, ich möchte, dass meine Nase so aussieht", erzählte Peter. Obwohl seine Nase nicht exakt wie auf dem Foto aussah, gewann er neues Selbstvertrauen. Peter ließ sich wieder von der Seite fotografieren. Er hörte außerdem auf, in Musikvideos sein Hemd auszuziehen, weil er nicht mehr das Gefühl hatte, von seinem Gesicht ablenken zu müssen.

Heute ist Peter vierfacher Vater und macht sich Sorgen um den Einfluss von Schönheitsoperationen auf seine Kinder – insbesondere auf seine Tochter Princess (17), die er mit seiner Ex-Frau Katie Price (46) hat. Ein Insider verriet gegenüber The Sun, dass Peter befürchtet, Katies offene Haltung gegenüber plastischer Chirurgie könnte ihre Tochter beeinflussen, besonders jetzt, da sie in der Modelbranche tätig ist. Obwohl Princess ein vernünftiges Mädchen sei, wisse er, wie schnell sich Dinge ändern könnten, wenn sie älter wird. Peter möchte sicherstellen, dass seine Tochter ein gesundes Selbstbild entwickelt und nicht das Gefühl hat, ihr Aussehen verändern zu müssen.

Getty Images Robert Downey Jr., 2022

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

