Drew Barrymore gesteht, wie schmerzhaft ihre Scheidung war

Drew Barrymore (49) hat in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show" offen über die Folgen ihrer Trennung von Ex-Ehemann Will Kopelman (46) gesprochen. Während eines Gesprächs mit ihren Gästen Joy Behar und Susie Essman gab die Schauspielerin zu, dass sie den Schmerz des Scheiterns ihrer Ehe nie vollständig überwunden hat. Drew war von 2012 bis 2016 mit dem Kunsthändler und Schauspieler verheiratet, und die beiden teilen sich das Sorgerecht für ihre zwei gemeinsamen Töchter, Olive (12) und Frankie (10).

In der Vergangenheit sprach Drew immer wieder über die schmerzhaften Jahre nach der Scheidung. In einem Interview mit AARP erklärte sie: "Meine Traumfamilie fiel auseinander, und ich wusste nicht, wie ich einen Fuß vor den anderen setzen sollte." Doch ihre Kinder gaben ihr die Kraft, sich aus dieser schwierigen Zeit zu befreien. Drew beschloss, ihren Fokus auf Olive und Frankie zu legen und zog sich deshalb aus der Schauspielerei zurück. Mittlerweile führen Drew und Will ein freundschaftliches Verhältnis. Auch die Beziehung zu seiner neuen Ehefrau Alexandra Michler (37) sei heute harmonisch.

Drew war in ihrem Leben dreimal verheiratet – mit dem Barbesitzer Jeremy Thomas, mit dem Komiker Tom Green (53) und schließlich mit Will Kopelman. Mit Blick auf die Vergangenheit ist ihr wichtig, nicht länger von Schuldgefühlen geplagt zu werden. "Ich habe so viel Scham wegen der Scheidungen in meinem Leben gefühlt. Doch irgendwann habe ich losgelassen", erklärte sie. Beruflich hat sie als Moderatorin ihrer eigenen Talkshow eine neue Leidenschaft gefunden, in der sie auch oft über ihre persönlichen Erfahrungen spricht. Dabei betont sie immer wieder, dass sie zwar an die Liebe glaubt, aber nicht mehr heiraten möchte. Auch sprach sie hier kürzlich über ihre postnatale Depression.

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Juni 2011

Getty Images Drew Barrymore und Will Kopelman im Januar 2014

