"Für Klicks?": Laura Maria Rypa schießt gegen Sarah Engels

Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) sind sich offenbar nicht grün. Im Netz machte die Partnerin von Pietro Lombardi (32) der Sängerin nun eine Ansage und forderte sie auf, die Sticheleien zu unterlassen. Auslöser für Lauras wütende Instagram-Story war ein Promo-Video für die Show Schlag den Star, in dem der Satz "Wenn du verlierst, geht mein Ruf kaputt, nicht deiner" zu lesen war, der aus der gemeinsamen Vergangenheit von Sarah und Pietro stammt. "Irgendwann reicht es einfach, weil dieser Mensch immer wieder damit durchkommt. Immer wieder diese unterbewussten Sticheleien. Bei der Schwangerschaft, bei der Babyparty, jetzt schon wieder bei dem Video, dass man so einen Satz mit reinbringen muss – wozu? Für Klicks? Lass es doch einfach sein", wetterte die zweifache Mama im Netz.

Das besagte Promo-Video kommentierte Laura sogar, doch ihre kleine Botschaft wurde angeblich von Sarah gelöscht. Da die DSDS-Bekanntheit die Partnerin ihres Ex' blockiert hat, meldete sie sich privat bei der 29-Jährigen. "Was sie mir geschrieben hat, möchte ich hier lieber nicht veröffentlichen, weil man dann auch andere Sachen sehen würde, die nicht so schön sind", betonte Laura und fügte hinzu: "Für den einen oder anderen mag es vielleicht Spaß sein, aber ich glaube, jeder, der sich in unsere Lage versetzen kann, weiß, dass es unterbewusstes Sticheln ist." Am liebsten würde sie alle Details mit ihren Fans teilen, doch sie wolle die Kinder nicht mit reinziehen. Darum bat sie Sarah direkt in ihrer Story, solche Sticheleien künftig sein zu lassen. Doch einen kleinen Seitenhieb konnte sie sich dann doch nicht verkneifen: "Kümmere dich lieber um andere Dinge und wir wissen beide, worum."

Erst im Dezember 2024 deutete Laura an, eine gewisse Person versuche, ihr und ihrer Familie Steine in den Weg zu legen. Zu einem niedlichen Familienfoto schrieb sie auf Instagram: "Trotz allem, was eine einzelne Person versucht, uns in den Weg zu legen, bin ich unendlich dankbar für meine kleine Familie, die immer an meiner Seite steht. Kein Versuch, uns zu brechen, kann unsere Liebe und Stärke zerstören." Ob mit dieser Anspielung wirklich Sarah gemeint war, ist allerdings nicht bestätigt.

Anzeige Anzeige

Dwi Anoraganingrum / Future Image / ActionPress Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, November 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit ihren Söhnen, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige