So kam Coupleontour-Nessi über ihre Trennung von Ina hinweg

Nessi (28) von Coupleontour hat ein ereignisreiches Jahr hinter sich: Die Influencerin und ihre frühere Partnerin Ina (28) haben sich nach acht gemeinsamen Jahren und der Geburt ihrer Tochter im vergangenen September getrennt. In einer Fragerunde verrät sie nun, was ihr geholfen hat, durch die schwere Zeit zu kommen. "Jeder geht damit anders um, aber für mich war es wichtig, mich auf Dinge zu konzentrieren, die mir guttun und mir das Gefühl geben, etwas für mich zu tun", erklärt sie und fügt hinzu, dass sie sich vor allem kreative Aufgaben gesucht habe: "Kreativität war wie ein Ventil für die Gefühle, die ich hatte und das hat mir geholfen, sei ein bisschen zu sortieren."

Auch körperliche Betätigung habe ihr die Ablenkung verschafft, die sie gebraucht hat. "Ich hätte nie gedacht, dass Bewegung so viel bewirken kann, aber es hilft. Es gibt dir Energie, lenkt dich ab und irgendwie fühlst du dich danach immer ein kleines bisschen stärker", plaudert die Content Creatorin weiter aus. Auch die Ernährung habe bei ihr eine Rolle gespielt: "Nicht im Sinne von Diäten, sondern einfach, dass ich darauf geachtet habe, mir selbst etwas Gutes zu tun. Gesunde, leckere Sachen zu kochen, hat mir gezeigt, dass ich Kontrolle über meinen Alltag habe, auch wenn sich innerlich vieles chaotisch angefühlt hat."

Mittlerweile haben die beiden ihre Trennung aber offenbar verarbeitet und sind weitergezogen. Nessi verriet zuletzt, dass sie sich eine neue Beziehung wünsche. "Manchmal möchte ich das auch. Manchmal ist das so ein richtiger Schmerz, das bei anderen zu sehen. Ich vermisse schon jemanden an meiner Seite, der einfach da ist, der mir auch mal den Kopf streichelt und mich umarmt, wenn mir alles zu viel ist und mir sagt, er ist für mich da und liebt mich", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Und auch Ina schaut offenbar nicht mehr zurück: Sie ist seit einigen Wochen mit ihrem besten Freund Fabi zusammen.

Getty Images Vanessa von Coupleontour, Dezember 2024

Instagram / inaontour Ina von Coupleontour

