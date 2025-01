30. Woche: Roxy Zinger gibt ein Schwangerschafts-Update

Roxy Zinger ist aktuell in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses. Wie die Reality-TV-Bekanntheit ihren Fans in ihrer Instagram-Story verrät, befindet sie sich bereits in der 30. Schwangerschaftswoche. "Ich werde runder und runder. 10,3 Kilogramm plus", kommentiert sie ein Video, in dem sie ihren Babybauch in einem schwarzen Outfit präsentiert. Doch auch ein weniger erfreuliches Update gibt die ehemalige Temptation Island-Teilnehmerin: Aktuell habe sie mit Wasser in den Beinen zu kämpfen.

Aber nicht nur das mache ihr zu schaffen. "Ich habe seit letzter Nacht extremen Druck auf meinem Muttermund. Ich habe auch den Eindruck, so vom Gefühl her, als würde sie mit ihren Fingern an meinem Muttermund rum kratzen", teilt Roxy ihren Social-Media-Followern mit. Zudem seien die Bewegungen im Bauch so stark, dass die werdende Zweifachmama das Gefühl habe, ihre Kleine wolle "gleich die Fruchtblase aufmachen und rauskommen". Doch Roxy wisse, dass es für die Geburt in der 30. SSW wahrscheinlich noch etwas zu früh ist – und außerdem kenne sie das Gefühl kurz vor der Geburt bereits aus ihrer ersten Schwangerschaft.

Wenn alles nach Plan läuft, hat der kleine Bauchzwerg auch noch einige Monate Zeit bis zur Geburt. Wie Roxy vor wenigen Wochen bekannt gab, soll ihre Tochter laut dem errechneten Termin am 16. April das Licht der Welt erblicken. Auch den Namen, auf den sie dann hören wird, hat die Ex on the Beach-Bekanntheit schon preisgegeben. Wie eine Bildschirmaufnahme von ihrer Schwangerschaftsapp verriet, wird Roxys zweiter Nachwuchs den Namen Livia Mia tragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby

Anzeige Anzeige