Roxy Zingers Schwangerschaft war "mühsam und anstrengend"

Roxy Zinger hat es geschafft: Die Reality-TV-Bekanntheit und ehemalige Temptation Island-Verführerin ist nun vor wenigen Tagen erneut Mutter geworden. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie jetzt erste Details über ihre zweite Schwangerschaft – und die hatte es in sich. "Ehrlich gesagt war diese Schwangerschaft sehr mühsam und anstrengend", gestand sie offen. Besonders die ersten 20 Wochen seien durch anhaltende Verdauungsprobleme geprägt gewesen. Ab der Mitte der Schwangerschaft kamen dann stark gelockerte Beckenknochen hinzu, die ihren Alltag erschwerten: "Gegen Ende der Schwangerschaft wurden die Beckenprobleme so schlimm, dass ich meinen wundervollen Mann als Haushaltshilfe zu Hause gebraucht habe", fügte Roxy hinzu.

Neben den körperlichen Strapazen wurde die zweifache Mutter auch durch die Betreuung ihres ersten Kindes besonders gefordert. Ihr kleiner Sohn, der die Welt gerade für sich entdeckt, hielt sie in dieser Zeit zusätzlich auf Trab. Doch trotz aller Schwierigkeiten konnte sich Roxy auf ihren Partner Andreas verlassen, der sich fürsorglich um sie und den Alltag kümmerte. "Diese Aufgabe hat er mit Bravour gemeistert", lobte die frischgebackene Mutter. Der schwierige Verlauf der Schwangerschaft lässt den Moment, ihr kleines "Mäuschen" Livia nun gesund in den Armen halten zu können, umso besonderer erscheinen, so die Influencerin.

Das Paar hatte die Geburt ihrer Tochter Livia Mia, die per Kaiserschnitt zwei Wochen vor dem errechneten Termin zur Welt kam, bereits auf Instagram verkündet und schwärmte dabei von ihrem neu gewonnenen Familienglück. Sie erklärten, dass die kleine Livia das perfekte Puzzleteil sei, das ihr Glück vervollständige. Bereits bei der Geburt ihres Sohnes zeigten sich Roxy und Andy als eingespieltes Team. Nun freut sich die junge Familie darauf, den neuen Lebensabschnitt mit ihren beiden Kindern zu genießen und gemeinsame Momente zu schaffen.

Instagram / _roxytv_ TV-Bekanntheit Roxy Zinger und ihr Partner Andreas

Instagram / _roxytv_ Roxy Zinger und ihr Partner Andreas mit ihrem Baby, April 2025

