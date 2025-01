Allergische Reaktion: Pietro Lombardi musste ins Krankenhaus

Pietro Lombardi (32) hat gestern einen kleinen Schock erlebt. Das berichtete der Sänger nun auf Instagram. "Ich war im Krankenhaus, weil ich Panik bekommen habe. Leute, ich war einkaufen, und auf einmal habe ich irgendeine allergische Reaktion bekommen, keine Ahnung auf was", erklärte der Musiker in seiner Story. Die Reaktion sei sehr stark gewesen: "Mein ganzes Gesicht war voll mit Flecken und rot, mein ganzer Körper war voll."

Doch offenbar war der Ausschlag nicht nur rot und fleckig, sondern hat auch extrem gejuckt: "Vom Kratzen habe ich jetzt richtig wunde Stellen und so geschwollene Stellen. Ich habe um mein Leben gekratzt, ich dachte, ich kratze mich jetzt zu Tode." Mittlerweile hat er einige Medikamente aus der Apotheke geholt, die ihm helfen. Der Juckreiz hat auch schon wieder nachgelassen, doch durch sein exzessives Kratzen ist sein Gesicht nun geschwollen. Besonders blöd für Pietro: Er hat am darauffolgenden Tag einen wichtigen Dreh.

Doch die allergische Reaktion ist derzeit vermutlich nicht das Einzige, das an den Nerven des DSDS-Stars zerrt: Seine Ex-Frau Sarah Engels und seine Verlobte Laura Maria Rypa (29) lieferten sich nämlich gestern einen heftigen Schlagabtausch auf Instagram. In einem Promo-Clip für ihren Schlag den Star-Auftritt tippte Sarah den Satz "Wenn du verlierst, geht dein Ruf kaputt, nicht meiner" in ihr Handy – eine Anspielung auf ihren heftigen Rosenkrieg mit Pietro während ihrer Trennung. Laura fand das jedoch überhaupt nicht witzig und machte Sarah schwere Vorwürfe. Unter anderem behauptete sie, dass Sarah ihren und Pietros gemeinsamen Sohn Alessio von seinen Halbbrüdern Leano und Amelio fernhalte.

