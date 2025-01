Bedroht Polizeieinsatz jetzt noch Pietro Lombardis Tournee?

Vergangenes Jahr sorgte ein Polizeieinsatz bei Pietro Lombardi (32) und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) für jede Menge Negativschlagzeilen. Der Sänger und seine Liebste erklärten zwar, dass alles halb so schlimm gewesen sei, aber offenbar hat der Vorfall nun doch Konsequenzen – denn offenbar zeigen die Fans kaum Interesse an den Tickets. Wie Pietro in einem Instagram-Q&A offenbarte, bleibt der große Ansturm aus. Das sei für den einstigen DSDS-Gewinner schon ein Rückschlag, denn bisher erlebte er immer einen großen Ansturm auf seine Konzerte. "Hätte ich nur in 5000er-Locations gespielt, wären alle Hallen ausverkauft", überlegt der dreifache Vater. Wurde sich etwa bei der Größe der Konzerthallen verschätzt?

Warum die Fans bisher kaum Karten kauften, kann nur spekuliert werden, aber Fakt ist sicher, dass die Unterstützer bei Negativschlagzeilen gnadenlos sein können. Pietro selbst stört sich allerdings nicht daran, vor weniger Menschen als geplant zu spielen. "Mir ist es egal, wie viele Menschen da sind, die Show wird einfach geil", ist der 32-Jährige überzeugt. Dennoch löste der Polizeieinsatz einen großen Skandal aus, zumal sich das Gerücht hielt, der Grund für das Anrücken der Beamten sei häusliche Gewalt gewesen. Pietro und Laura dementierten das allerdings. Die Influencerin betonte in einem Interview mit Bild, mit dem Verhalten ihres Partners in einem Streit überfordert gewesen zu sein – er habe sie aber nicht geschlagen: "Es ist plötzlich einfach so eskaliert, und ich wusste einfach nicht mehr weiter, was ich machen soll. Ich war einfach so überfordert mit der Situation, und dann habe ich die Polizei gerufen."

Im Anschluss an die Skandalnacht wurde Pietro dennoch mit großen beruflichen Veränderungen konfrontiert. So muss er unter anderem seinen Posten in der DSDS-Jury für die kommende Staffel abgeben. Ob das etwas mit der Skandalnacht zu tun hat, ist allerdings unklar. Zudem soll die Tour dieses Jahr seine vorerst letzte werden. Im Netz erklärte er: "Ihr habt gefragt, [ob] die Tour im Februar stattfindet und ja, sie findet statt. Aber es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein, für die nächsten Jahre." Viele zeigten sich aber wenig enttäuscht und spotteten im Netz über diese Ankündigung: "Sag doch gleich, dass die Ticketverkäufe nicht so gut laufen und du so alles ankurbeln möchtest."

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Getty Images Pietro Lombardi bei DSDS 2023

