So reagieren die Fans auf das Tour-Aus von Pietro Lombardi

Am Montag mussten die Fans von Pietro Lombardi (32) nach seinem Aus bei DSDS eine weitere bittere Nachricht verkraften: Seine kommende Tour im Februar wird erst mal die letzte sein. Über diese Nachricht sind die Promiflash-Leser allerdings alles andere als traurig. "Sind doch keine schlechten Neuigkeiten", "Er wird nicht fehlen. Kann er in aller Ruhe Laura nerven. Tagein, tagaus", "Endlich" oder "Sag doch gleich, dass die Ticketverkäufe nicht so gut laufen und du so alles ankurbeln möchtest", lauten nur vier der kritischen Kommentare unter dem Instagram-Beitrag.

Auch eine Promiflash-Umfrage [Stand: 12. November 2024, 10:22 Uhr] zeigt, dass sich die Trauer bei den Fans eher in Grenzen hält: Von 774 Teilnehmern sind 581 (75,1 Prozent) der Meinung, dass es keinen Unterschied mache, da Pietro nach wie vor Konzerte spielen wolle. Lediglich 193 Leser (24,9 Prozent) bedauern es, dass der ehemalige DSDS-Juror erst mal nicht mehr auf Tournee gehen wird.

Pietro und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) sorgten in den vergangenen Wochen für zahlreiche Negativ-Schlagzeilen. So kam es aufgrund von häuslicher Gewalt zu einem Polizeieinsatz bei dem Paar. Sein Ausscheiden aus der beliebten Castingshow wurde so immer wahrscheinlicher. Vergangene Woche verabschiedete er sich dann tatsächlich auf Instagram: "Danke für eine tolle Reise, DSDS. […] Ich hab das mit Herzblut gemacht, ich war immer loyal und deswegen ist es meine Pflicht und das mache ich auch aus dem Herzen, Danke zu sagen. Danke RTL, danke DSDS, danke auch an Dieter. Denn ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein".

Getty Images Pietro Lombardi, November 2024

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa