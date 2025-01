Drei Boys müssen die "Make Love, Fake Love"-Villa verlassen

Karina Wagner (28) räumt bei Make Love, Fake Love mal so richtig auf. In der neuen Folge der Datingshow müssen gleich mehrere der Männer, die um das Herz der Single-Lady buhlen, die Villa verlassen. Zunächst geht es Jim an den Kragen. Der Berliner freut sich zunächst über ein romantisches Einzeldate mit Karina – doch dann stößt Neuzugang Pit dazu. Nachdem die beiden Herren eine Weile um die Gunst der Lüneburgerin gerangelt haben, muss eine Entscheidung her, denn nur einer von ihnen darf bleiben. "Jim und ich hatten schon viele Momente und viele Gespräche und ich weiß nicht, wie lange wir noch brauchen würden, damit da mal was kommt", gibt das einstige Bachelor-Girl zu bedenken und schickt ihn schweren Herzens nach Hause.

Bevor Jim geht, wird natürlich noch sein Beziehungsstatus aufgelöst. Immerhin spielen manche der Kandidaten ihr Singledasein nur vor, um eine Chance auf das Preisgeld zu bekommen. Nicht aber der 26-Jährige: Wie sich herausstellt, ist er tatsächlich solo. Allein ins Flugzeug zurück nach Deutschland muss Jim aber trotzdem nicht steigen. Im großen Showdown sägt Karina auch Antonio und Alexander ab. Antonio nimmt die Entscheidung gefasst auf und gibt zu: "Es hat einfach nicht gepasst." Alex akzeptiert sein Schicksal wortlos.

Doch wie steht es um den Beziehungsstatus der beiden Kandidaten? "Ich hoffe natürlich immer, dass es vergebene Männer sind, dass mein Bauchgefühl richtig ist", betont Karina. Und tatsächlich behält sie recht – die Partnerinnen Nessa und Vanessa betreten die Villa. Beide Paare begrüßen sich mit einem Kuss und sind glücklich, endlich wieder vereint sein zu können. "Viel länger hätte ich es gar nicht ausgehalten", beteuert Alex und strahlt seine Freundin Vanessa verliebt an.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Jim

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Antonio "Toni"

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Alexander

Anzeige