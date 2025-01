"Extrem vermisst": Jannik Kontalis rührt Yeliz' Schwärmerei

Yeliz Koc (31) kämpft aktuell im Dschungelcamp um die heiß begehrte Dschungelkrone. Support bekommt die Reality-TV-Bekanntheit nicht nur von ihren Fans, sondern auch von ihrem Partner Jannik Kontalis. Von dem Make Love, Fake Love-Teilnehmer sprach sie bereits mehrfach in den höchsten Tönen. Promiflash hat nachgehakt: Was macht das mit einem, wenn die Partnerin so über einen selbst schwärmt? "Als Yeliz so süß über mich gesprochen hat, war ich total gerührt und hab sie in dem Moment extrem vermisst", freut sich Jannik im Interview.

Für Jannik bedeuten Yeliz' Schwärmereien aber noch viel mehr als ein wohliges Gefühl ums Herz. "Sie zeigt mir damit, dass ich auch vieles richtig gemacht habe – denn wir hatten es nicht immer leicht", schildert der Realitystar. Noch muss Jannik auf seine Yeliz verzichten, doch schon jetzt ist die Vorfreude riesig: "Ich freue mich, wenn ich meine zwei Schätze wieder bei mir habe. Ich liebe die beiden [Snow (3) und Yeliz] sehr."

Während ihrer Zeit im Dschungel thematisierte Yeliz bereits ihre frühere Beziehung mit Jimi Blue Ochsenknecht (33), mit dem sie auch die gemeinsame Tochter Snow auf der Welt begrüßen durfte. Doch der Schauspieler interessierte sich laut der Dschungelcamp-Kandidatin eine Zeit lang nicht für sein eigenes Kind. Im Rahmen des Gesprächs mit Promiflash betonte Yeliz, dass sich Jannik umso rührender um die kleine Snow kümmere: "Er liebt Kinder. Auch zu meiner Tochter ist er richtig süß! Er hat alles gemacht, als wäre er der Vater."

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit Tochter Snow und Jannik Kontalis, Januar 2025

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

